За сутки в пожарах пострадали два человека и один погиб 0 256

ЧП и криминал
Дата публикации: 22.01.2026
LETA
Изображение к статье: За сутки в пожарах пострадали два человека и один погиб
ФОТО: LETA

За сутки два человека пострадали и один погиб в результате пожаров, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Вчера в 12.14 поступил вызов на улицу Твайка в Риге, где в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома горели вещи на площади два квадратных метра. Из заполненной дымом квартиры был спасен человек, который пострадал и был передан Службе неотложной медицинской помощи.

Из здания было эвакуировано десять человек. В квартире, где возник пожар, не было детектора дыма.

Ночью в 1.29 поступил вызов в Кулдигский край, где горел открытым пламенем двухэтажный жилой дом. До прибытия ГПСС из здания эвакуировались два человека. Один человек в пожаре погиб.

Всего за минувшие сутки в ГПСС поступило 55 вызовов - 16 на пожаротушение, 25 на спасательные работы, а 14 вызовов были ложными.

#пожар #Латвия #ЧП #эвакуация #ГПСС
