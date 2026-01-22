За сутки два человека пострадали и один погиб в результате пожаров, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Вчера в 12.14 поступил вызов на улицу Твайка в Риге, где в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома горели вещи на площади два квадратных метра. Из заполненной дымом квартиры был спасен человек, который пострадал и был передан Службе неотложной медицинской помощи.

Из здания было эвакуировано десять человек. В квартире, где возник пожар, не было детектора дыма.

Ночью в 1.29 поступил вызов в Кулдигский край, где горел открытым пламенем двухэтажный жилой дом. До прибытия ГПСС из здания эвакуировались два человека. Один человек в пожаре погиб.

Всего за минувшие сутки в ГПСС поступило 55 вызовов - 16 на пожаротушение, 25 на спасательные работы, а 14 вызовов были ложными.