Над пляжем Танстолл в Восточном Йоркшире находится здание, которое было построено в 1959 году в качестве наблюдательного поста на случай ядерной войны. Существует большая вероятность, что уже через несколько дней оно может обрушиться в море, пишет Independent.

Отмечается, что это здание, вероятно, было выведено из эксплуатации в 1990-х годах. Сейчас, по данным Агентства по охране окружающей среды, оно балансирует на утесе на высоте около 7,6 метра над пляжем.

"Мы живем на одном из самых эродированных побережий в Европе, и этому бункеру осталось недолго, возможно, всего несколько дней", - рассказал журналистам любитель-историк Дэйви Робинсон.

Подземный пост наблюдения был выведен из эксплуатации в 1990-х годах вскоре после окончания Холодной войны. Сейчас оно находится на частной территории и местные власти не несут никакой юридической ответственности за него.

В издании отметили, что проблеа заключается в том, что побережье в зоне, где расположено здание, не защищено, что позволяет прибрежным процессам продолжаться. Именно поэтому людей призвали держаться подальше от этого места.