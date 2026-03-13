Трамп поручил высвободить 172 млн баррелей нефти из стратегического резерва США, чтобы сдержать рост цен на топливо, - сообщает RTVI US.

В течение 120 дней США высвободят из своих запасов 172 млн баррелей нефти, заявил министр энергетики США Крис Райт. Мера связана с решением Международного энергетического агентства предоставить рынку 400 млн баррелей, чтобы справиться с энергокризисом на фоне боевых действий на Ближнем Востоке.

Дональд Трамп заявил, что высвобождение нефти нужно для снижения цен на топливо в США. Резкий рост стоимости бензина в США уже отметил The Hill. 11 марта средняя цена за галлон составляла $3,58 за галлон по сравнению с $2,94 месяц назад.

Трамп также пообещал, что нефтяной резерв, который содержится в четырех хранилищах в Техасе и Луизиане, не останется полупустым — президент подчеркнул, что «пополнил его один раз и пополнит снова». При этом Axios и Politico отмечают, что резервный фонд находится на самом низком уровне за последние десятилетия.

«Запасы нефти в США в настоящее время составляют 415 млн баррелей, по данным Министерства энергетики, то есть они заполнены менее чем на 59%. США потребляют около 20 млн баррелей нефти в день — столько же, сколько обычно проходит через Ормузский пролив», — уточняет Politico.