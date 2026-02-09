В выходные дни в Риге более 200 человек нарушили запрет на нахождение на льду водоемов, свидетельствует обобщенная полицией Рижского самоуправления информация.

Со льда Даугавы полицейские вывели 86 человек, еще 60 человек были отправлены на берег с прилегающего к административной территории Риги морского побережья в Вецаки. Кроме того, со льда Даугавы в районе Мангальсалы на берег были выведены около 100 человек.

Как сообщалось, в субботу вступило в силу распоряжение исполнительного директора Рижского самоуправления Яниса Ланге о запрете нахождения на льду Даугавы.

За выход на лед в период действия запрета может быть вынесено предупреждение или назначен штраф в размере до 100 евро.