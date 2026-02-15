В США застрелили 21-летнюю украинскую беженку Екатерину Товмаш. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua» со ссылкой на брата девушки.

В убийстве подозревается бывший парень Товмаш, 25-летний американец Калеб Гайден Фосно. Он приехал в дом Екатерины в Северной Каролине из Огайо и ворвался внутрь, угрожая огнестрельным оружием. В доме, помимо Товмаш, находились ее младшие братья и сестры, а также ее новый молодой человек.

Брат девушки рассказал, что Фосно застрелил Екатерину и ее парня в кровати, пока они спали. Затем он покинул место преступления, но вскоре был задержан. Ему предъявлены обвинения в двух убийствах первой степени.

6 сентября в американском штате Северная Каролина убили 23-летнюю гражданку Украины. Преступление произошло поздно вечером в скоростном трамвае города Шарллотт (по другим данным — в метро) и попало на камеры видеонаблюдения. Подозреваемым оказался Декарлос Браун-младший, ранее судимый за кражи, разбой и хранение оружия. Полиция задержала его сразу после нападения.