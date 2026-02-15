Baltijas balss logotype
В США застрелили молодую украинскую беженку 2 1913

ЧП и криминал
Дата публикации: 15.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В США застрелили молодую украинскую беженку
ФОТО: Unsplash

Американец застрелил 21-летнюю украинскую беженку и ее парня.

В США застрелили 21-летнюю украинскую беженку Екатерину Товмаш. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua» со ссылкой на брата девушки.

В убийстве подозревается бывший парень Товмаш, 25-летний американец Калеб Гайден Фосно. Он приехал в дом Екатерины в Северной Каролине из Огайо и ворвался внутрь, угрожая огнестрельным оружием. В доме, помимо Товмаш, находились ее младшие братья и сестры, а также ее новый молодой человек.

Брат девушки рассказал, что Фосно застрелил Екатерину и ее парня в кровати, пока они спали. Затем он покинул место преступления, но вскоре был задержан. Ему предъявлены обвинения в двух убийствах первой степени.

6 сентября в американском штате Северная Каролина убили 23-летнюю гражданку Украины. Преступление произошло поздно вечером в скоростном трамвае города Шарллотт (по другим данным — в метро) и попало на камеры видеонаблюдения. Подозреваемым оказался Декарлос Браун-младший, ранее судимый за кражи, разбой и хранение оружия. Полиция задержала его сразу после нападения.

(2)
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    16-го февраля

    да немки беженкам сколько физиономии колотят за мужей ,в штатах менталитет другой

    1
    0
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    16-го февраля

    Мёдом им там мазанно? Не успела приехать, уже и там пошла хвостом крутить. 🤦Рыба ищет где поглубже, а украинка где по богаче. Едут и едут, едут и едут! У меня в Канаде сестра живёт (уже гражданка) 10 лет как, в США родственники,тоже с 70х годов, и с кем из них не поговори, местные уже сами не в сильном восторге от этих(так называемых✌️) беженцев. Те кто от войны бегут по настоящему, они не в США едут.

    22
    5

Видео