Контрабанда сигарет: государству удалось избежать потерь на 3,7 млн евро 0 289

ЧП и криминал
Дата публикации: 16.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Контрабанда сигарет: государству удалось избежать потерь на 3,7 млн евро

В прошлом году примерный предотвращенный ущерб государству в виде неуплаченных налогов от изъятых Государственной пограничной охраной сигарет и табака составил 3 723 000 евро, свидетельствует информация Государственной пограничной охраны, пишет ЛЕТА.

По фактам контрабанды и других преступных деяний, связанных с незаконным оборотом подакцизных товаров, начато 15 уголовных процессов. В результате деятельности Государственной пограничной охраны изъято 42 726 734 сигареты, а также 21 172 килограмма табака.

В пятницу, 13 февраля, в Колледже Государственной пограничной охраны состоялось совещание по оценке результатов деятельности службы за 2025 год.

Начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс сообщил, что в прошлом году продолжалось сотрудничество Государственной пограничной охраны и Национальных вооруженных сил (НВС) в сфере вооружения и материально-технического обеспечения, в том числе переход на форму НВС. В сотрудничестве с НВС в 2025 году начат переход на форму НВС, получено около 55% формы нового образца и ее элементов.

Начальник Государственной пограничной охраны отметил, что в отчетный период сохранялось повышенное давление нелегальной миграции на латвийско-белорусской границе.

В ходе совещания он подчеркнул, что в 2025 году Государственная пограничная охрана обеспечила активное участие в совместных операциях, организованных Frontex, а также развивала потенциал морского пограничного надзора, приобретя патрульный корабль «Bārta».

Информируя о приоритетах деятельности на 2026 год, начальник Государственной пограничной охраны акцентировал, что в текущем году продолжатся мероприятия в режиме усиленной охраны на государственной границе Латвии и Беларуси, а также будет оказана поддержка строительству инфраструктуры государственной границы в сотрудничестве с ГАО «Valsts nekustamie īpašumi» и ГАО «Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs».

В 2026 году планируется усилить борьбу с нелегальной иммиграцией и контрабандой на «зеленой» границе, продолжить реализацию мероприятий, связанных с Пактом о миграции и убежище, а также обеспечить дальнейшее развитие и совершенствование информационных систем.

#налоги #граница #миграция #контрабанда #преступность #безопасность
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
