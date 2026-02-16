Baltijas balss logotype
На Кекавской окружной дороге восстановлено движение после крупной аварии 0 867

ЧП и криминал
Дата публикации: 16.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: На Кекавской окружной дороге восстановлено движение после крупной аварии
ФОТО: Instagram

В понедельник утром восстановлено движение на Кекавской окружной дороге после произошедшей в воскресенье аварии, в которой столкнулись девять автомобилей, сообщает ЛЕТА со ссылкой на ГАО «Latvijas Valsts ceļi».

Вечером в воскресенье ответственные службы продолжали ликвидировать последствия аварии на Кекавской окружной дороге, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС). В дорожно-транспортном происшествии участвовали девять транспортных средств — два грузовых и семь легковых автомобилей.

Как сообщалось, в воскресенье утром на 18-м километре Баусского шоссе (A7), то есть на участке Кекавской окружной дороги между Катлакалнсом и Рижской окружной дорогой, ближе к Рижской окружной, произошло столкновение нескольких автомобилей, в результате которого с дорожной насыпи съехал и опрокинулся грузовик с газовой цистерной. Из цистерны произошла утечка газа.

Для координации ликвидации последствий аварии и привлечения необходимых ресурсов на месте происшествия был создан оперативный штаб с участием представителей ГПСС, Службы неотложной медицинской помощи (СНМП), Государственной полиции, ООО «Latvijas propāna gāze», АО «Sadales tīkls», Дирекции безопасности дорожного движения, ГАО «Latvijas autoceļu uzturētājs», муниципальной полиции, а также водителя грузового автомобиля. Были привлечены и Национальные вооруженные силы. Участие Государственной службы окружающей среды в ликвидации последствий аварии не потребовалось.

Как наблюдало агентство ЛЕТА, доступ к месту аварии был ограничен. Дежурившие на дорогах полицейские заявляли, что приближаться к перевернувшемуся автомобилю небезопасно.

В СНМП сообщили агентству ЛЕТА, что на месте происшествия медики оказали помощь 16 людям, из которых шесть были госпитализированы.

Очевидцы сообщали, что во время аварии на данном участке дороги движение затрудняли густой туман и яркое солнце.

ГАО «Latvijas Valsts ceļi» в воскресенье после происшествия предупреждало, что для восстановления движения, вероятно, потребуется сравнительно длительное время.

Объехать место происшествия можно было через Кекаву или по другим дорогам.

#дорожное движение #туман
