На месте аварии на Кекавской окружной дороге ликвидирована опасность утечки газа 1 284

ЧП и криминал
Дата публикации: 16.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: На месте аварии на Кекавской окружной дороге ликвидирована опасность утечки газа
ФОТО: LETA

Работы Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) на Кекавской окружной дороге, где вчера произошло столкновение девяти автомобилей, были завершены сегодня в 4.28, и опасности утечки газа на месте происшествия больше нет, агентству ЛЕТА сообщили в ГПСС.

С привлечением соответствующей техники с помощью автокрана аварийный грузовик был поднят на проезжую часть дороги, после чего газ из повреждённой цистерны был перекачан в другую цистерну. Перекачку газа осуществили сотрудники ООО "Latvijas propāna gāze".

Как сообщалось, в воскресенье утром на 18-м километре Баусского шоссе (A7), то есть на участке Кекавской окружной дороги между Катлакалнсом и Рижской окружной дорогой, ближе к Рижской окружной, произошло столкновение нескольких автомобилей, в результате которого с дорожной насыпи съехал и опрокинулся грузовик с газовой цистерной. Из цистерны произошла утечка газа.

Для координации ликвидации последствий аварии и привлечения необходимых ресурсов на месте происшествия был создан оперативный штаб с участием представителей ГПСС, Службы неотложной медицинской помощи (СНМП), Государственной полиции, ООО "Latvijas propāna gāze", АО "Sadales tīkls", Дирекции безопасности дорожного движения, ГАО "Latvijas autoceļu uzturētājs", муниципальной полиции, а также водителя грузового автомобиля. Были привлечены и Национальные вооружённые силы. Участие Государственной службы окружающей среды в ликвидации последствий аварии не потребовалось.

Как наблюдало агентство ЛЕТА, доступ к месту аварии был ограничен. Дежурившие на дорогах полицейские утверждали, что приближаться к аварийному автомобилю небезопасно.

В СНМП агентству ЛЕТА сообщили, что на месте происшествия медики оказали помощь 16 людям, из которых шестерым потребовалась госпитализация.

Очевидцы сообщали, что во время аварии на данном участке дороги движение было затруднено из-за густого тумана, при этом светило яркое солнце.

ООО "Latvijas valsts ceļi" в воскресенье после происшествия предупредило, что на восстановление движения, вероятно, потребуется сравнительно длительное время.

Место происшествия можно было объехать через Кекаву или по другим дорогам.

#дорожное движение #туман #ГПСС
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)

