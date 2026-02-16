Baltijas balss logotype
Обыски в Еврокомиссии: полиция Бельгии расследует коррупционное дело 0 504

ЧП и криминал
Дата публикации: 16.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Для стражей порядка в Брюсселе нет неприкосновенных личностей.

Для стражей порядка в Брюсселе нет неприкосновенных личностей.

Сделка о продаже недвижимости оценивалась в 900 000 000 евро.

На днях бельгийская полиция провела серию обыски в Еврокомиссии. По информации нескольких европейских СМИ, речь идет о проверке обстоятельств продажи государственной недвижимости в пользу бельгийского фонда SFPIM.

Расследование координирует Европейская прокуратура (EPPO). Это орган, отвечающий за борьбу с преступлениями, затрагивающими финансовые интересы ЕС. Представители прокуратуры подтвердили проведение следственных действий. Однако отказались раскрывать детали, чтобы не повлиять на ход расследования.

По данным источников, следствие изучает возможные нарушения при сделке. Она была заключена в 2024 году между Еврокомиссией и бельгийским государственным инвестиционным фондом SFPIM. Тогда Еврокомиссия продала 23 здания общей стоимостью около 900 миллионов евро.

По версии самой Комиссии, продажа была частью плана по сокращению офисных площадей на 25%.

А также была нужна для обновления Европейского квартала. В этом районе Брюсселя расположены многие институты ЕС. Представитель Еврокомиссии заявил, что организация «придерживается принципов прозрачности и открытости». Она сотрудничает с бельгийскими властями и EPPO.

Он подчеркнул, что, по внутренним данным: «…все действия по продаже недвижимости прошли в соответствии с утвержденными процедурами и протоколами».

Комиссия уверена, что процесс был проведен корректно и законно. Несмотря на это, следователи продолжают сбор доказательств, проверяя финансовые документы и контракты, связанные с продажей.

EPPO — Европейская прокуратура. Это независимый орган ЕС, созданный для борьбы с коррупцией и финансовыми преступлениями, наносящими ущерб бюджету Союза. Ее полномочия включают проведение расследований и возбуждение уголовных дел в странах-членах.

Фонд SFPIM — Société Fédérale de Par­tic­i­pa­tions et d’Investissement. Это бельгийская государственная структура, управляющая активами государства и участвующая в крупных инвестиционных проектах. Таким образом, сделка между Еврокомиссией и SFPIM представляет значительный интерес как с экономической, так и с политической точки зрения.

По мнению экспертов, расследование может продлиться несколько месяцев.

Если нарушения выявят, то прокуратура вправе возбудить уголовное дело. Ведь речь идет о финансовых интересах Евросоюза. С другой стороны, Еврокомиссия настаивает, что сделка прошла открыто и в рамках законодательства. Пока же общественность ждет официальных результатов расследования EPPO.

#недвижимость #коррупция #прокуратура #Еврокомиссия #Бельгия #Евросоюз
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
