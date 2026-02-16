В воскресенье в Латвии зарегистрировано 106 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в результате аварий пострадали 12 человек, сообщает Государственная полиция.

Большинство пострадавших было в ДТП на Кекавской окружной дороге, где в результате столкновения девяти транспортных средств медицинская помощь потребовалась 16 пострадавшим, в том числе шестеро были доставлены в больницы.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения полиция в воскресенье задержала семерых водителей. Пятеро из задержанных находились за рулем в сильном опьянении, поэтому были привлечены к уголовной ответственности.

За превышение скорости вчера оформлено 178 протоколов, а двое водителей наказаны за агрессивное вождение.

В целом полиция за прошедшие сутки оформила 444 протокола за различные нарушения правил дорожного движения.