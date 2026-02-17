Baltijas balss logotype
Истребители НАТО трижды вылетали навстречу российским самолетам, пролетавшим мимо Латвии 3 628

ЧП и криминал
Дата публикации: 17.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Истребители НАТО трижды вылетали навстречу российским самолетам, пролетавшим мимо Латвии

Осуществляющие миссию воздушной полиции в странах Балтии истребители НАТО на прошлой неделе трижды поднимались в воздух для распознавания и сопровождения российских самолётов, сообщило во вторник Министерство обороны Литвы.

9 февраля истребители НАТО поднимались в воздух для распознавания российского разведывательного самолёта Ил-20, а 13 и 14 февраля — для сопровождения российского разведывательного самолета Су-24МР и истребителя Су-33.

Во всех случаях российские борта летели с отключенными радиолокационными ответчиками и без планов полёта, однако поддерживали радиосвязь с Региональным центром управления полётами.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется с аэродромов Литвы и Эстонии.

#НАТО #разведка #Латвия #Россия #политика
Оставить комментарий

(3)
  • Мп
    Мимо проходил
    18-го февраля

    "Здрасьте, мы из НАТО. А чего это вы тут летаете?". "Здесь разрешено летать всем, так что пшнах...". "Спасибо, хорошего дня вам!".

    7
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    17-го февраля

    Это что, на истребителях НАТО красные звёзды рисовать начали?

    16
    3
  • YY
    Yu Yu
    17-го февраля

    Встреча прошла как всегда - обыденно. Встретились, разлетелись.

    19
    2
Читать все комментарии

Видео