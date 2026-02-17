Осуществляющие миссию воздушной полиции в странах Балтии истребители НАТО на прошлой неделе трижды поднимались в воздух для распознавания и сопровождения российских самолётов, сообщило во вторник Министерство обороны Литвы.

9 февраля истребители НАТО поднимались в воздух для распознавания российского разведывательного самолёта Ил-20, а 13 и 14 февраля — для сопровождения российского разведывательного самолета Су-24МР и истребителя Су-33.

Во всех случаях российские борта летели с отключенными радиолокационными ответчиками и без планов полёта, однако поддерживали радиосвязь с Региональным центром управления полётами.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется с аэродромов Литвы и Эстонии.