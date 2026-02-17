Baltijas balss logotype
Секретные данные о латвийских жуликах и грабителях уйдут в облака

ЧП и криминал
Дата публикации: 17.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В защите данных ЛР надеется найти помощь союзников.

В защите данных ЛР надеется найти помощь союзников.

ФОТО: пресс-фото

Ваш автор еще застал ящики с преступными физиономиями в районных отделах полиции. Однако бумажные картотеки приказали долго жить уже в середине 1990-х, а теперь пришел черед и ведомственных компьютеров.

Министерство внутренних дел намерено переместить важные базы данных из Информационного центра МВД – на хранение в «облаках».

Система раннего предупреждения

Инфраструктуру для данной операции предоставляет Латвийский государственный центр радио и телевидения. На его базе будет храниться:

  • Информационная уголовно-процессуальная система E-KRASS;

  • Единая платформа управления гражданской обороной и пожарной безопасностью VUCAP;

  • Система раннего предупреждения ABS+;

  • Системы поиска лиц/разыскиваемых, недействительных и пропавших объектов PEM/M*ZO;

  • Единая система регистра событий (V*R).

Очевидно, что такая совокупность сведений критически важна для национальной безопасности. Потому к ней, согласно принятому сегодня Кабинетом Министров порядку, применят решения ограниченного доступа.

Сколько стоит?

Компьютерная архитектура будет строиться на сегментированных сайтах. Финансирование проведут за счет фондов Европейского Союза и Европейского фонда регионального развития. В том числе и из тех средств, которые полагались Латвии, но ранее не были распределены.

В документе от ведомства Рихардса Козловскиса упоминается, в частности, цифра в 3 007 200 евро. Разумеется – для безопасности и порядка ничего не жаль, но вроде как госбюджет Сейм утверждал совсем недавно, отчего же тогда о такой важной операции запамятовали?

Между тем, как отмечают эксперты, облачное хранение данных сопряжено с рисками утечки конфиденциальной информации, потери данных из-за сбоев провайдера или взлома аккаунта, а также угрозами, связанными с неправильной настройкой доступа и зависимостью от интернета.

Главные опасности включают фишинг, DDoS-атаки, использование слабых паролей и перехват данных при передаче. Инсайдерские угрозы исходят со стороны сотрудников самого облачного провайдера, имеющих технический доступ к серверам.

Взломщики на удалении

Как сообщил недавно национальный институт по предотвращению киберугроз CERT.LV, «уровень киберугроз в Латвии остается высоким с устойчивым восходящим трендом».

«С момента полномасштабного вторжения России в Украину число киберинцидентов в латвийском киберпространстве увеличилось в шесть раз — в IV квартале 2025 года зафиксировано исторически самое высокое количество обработанных CERT.LV вручную киберинцидентов (923), а число находящихся под угрозой срыва установок выросло в восемь раз, достигнув за отчетный период рекордного уровня (731 783). Атаки как финансово, так и политически мотивированы, да и геополитические факторы продолжают оставаться важным катализатором угрозы. Растет не только интенсивность и сложность атак, но и способность нападавших адаптироваться…»

Разумеется, все это не означает, что опять нужно печатать бумажные, черно-белые снимки воров. Но все-таки самым надежным системным блоком остается тот, что не подключен к интернету.

#Латвия #кибербезопасность
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
Видео