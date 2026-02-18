Baltijas balss logotype
Быть водителем троллейбуса непросто. Особенно когда происходят такие ситуации 0 1059

ЧП и криминал
Дата публикации: 18.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Быть водителем троллейбуса непросто. Особенно когда происходят такие ситуации
ФОТО: скриншот видео TV3

Около 15.00 на улице Бривибас в Риге водитель BMW не заметила, что троллейбус останавливается на остановке, чтобы высадить пассажиров, и врезалась в него сзади. В течение часа движение на месте происшествия было затруднено, однако это не помешало движению следующего общественного транспорта. После осмотра медиками водитель легкового автомобиля была доставлена в больницу, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

На улице Бривибас в направлении центра на остановке улицы Кришьяня Барона остановился троллейбус №12, в заднюю часть которого въехал внедорожник BMW. У автомобиля разбита передняя часть и сработали подушки безопасности, рассказывает ТВ3.

Троллейбус уже некоторое время пуст, в нём осталась только водитель, которая пишет объяснение. Она рассказала, что после сильного удара водитель автомобиля была сильно оглушена и самостоятельно выбраться из машины не могла.

"Скорая помощь помогла ей выбраться из машины, сама она не могла. (DP: Пошевелиться, пройти?) Ну, немного что-то было с рукой. Немного", — говорит водитель троллейбуса.

На вопрос, кто помог пострадавшей, она отвечает: "Пассажиры помогли. Ещё две женщины ждали автобус. У нас пять пассажиров… Сколько там было, и всё. (DP: Не знаете, почему?) Не знаю. (DP: Может, в телефоне была или солнце ослепило?) Не знаю. Я смотрела, что у меня здесь остановка, поэтому нужно было высадить людей. Я не знала, что за мной будет такая большая, красивая машина".

Водитель легкового автомобиля после осмотра медиками была доставлена в больницу. Почему женщина не заметила остановившийся на остановке троллейбус и не смогла затормозить, выясняет полиция.

#происшествие #полиция #транспорт #ДТП #скорая помощь #пассажиры
