Юрист планирует судиться с Латвийским государством, которой увеличило налогообложение книг на русском языке 13 4443

ЧП и криминал
Дата публикации: 18.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Фото - страница Алексе Димитров в facebook.

Фото - страница Алексе Димитров в facebook.

Специалист по европейскому праву Алексей Димитров отреагировал на решение Сейма брать с русских книг налоги в четыре раза больше, чем с латышских.

«В январе этого года я приобрёл в Риге несколько книг на русском языке: Навальной «Патриот», Силиса «Михаил Эйзенштейн» и Гришэма «Обмен». Я уплатил НДС в размере 21%. Если бы эти книги были изданы на латышском или английском языке, к ним применялась бы ставка 5%, и я заплатил бы на 6,89 евро меньше. Это меня огорчило, поэтому сегодня я направил в Службу государственных доходов просьбу компенсировать разницу и принести извинения», – написал Алексей Димитров в соцсети.

Он считает, что такая различная ставка НДС нарушает принцип налоговой нейтральности, закреплённый в Директиве ЕС по НДС. Если для потребителя нет разницы, на каком языке читать, то книги на разных языках являются сходными и взаимоконкурирующими товарами, и к ним нельзя применять разные ставки.

«Если же язык всё-таки влияет на выбор, тогда следует оценить, не нарушен ли запрет дискриминации. Применяя регулирование НДС, государство реализует право ЕС, и на него распространяется Хартия основных прав. Статья 21 Хартии запрещает дискриминацию, в том числе по языковому признаку. Кроме того, Директива 2000/43/EC запрещает как прямую, так и косвенную дискриминацию по признаку расы и этнического происхождения в отношении доступа к товарам и услугам», – пишет Димитров.

Он отмечает, что фактически регулирование устанавливает стандартную ставку 21% для книг на русском, белорусском и цыганском языках. Однако следует учитывать, что эти языки являются языками национальных меньшинств Латвии. Статья 22 Хартии основных прав предусматривает, что Союз уважает культурное, религиозное и языковое разнообразие — и это включает уважение языков меньшинств.

Для Латвии обязательна и Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств. Пункт 1 статьи 4 предусматривает, что любая дискриминация по признаку принадлежности к национальному меньшинству запрещена.

«Если в выплате компенсации будет отказано, у меня будет право обратиться в суд. Суд будет вправе — а если дело дойдёт до Сената, то и обязан — задать вопрос Суду Европейского союза о правильном применении права ЕС в данном деле», – заключил Димитров.

#книги #Латвия #дискриминация #НДС
Оставить комментарий

(13)
  • VA
    Vairis Arlauskas
    19-го февраля

    Смешно.А кто не дает меншинствам читат на латышском и экономит сваи евро.А если не могут_то потчему?

    0
    17
  • bt
    bory tschist
    19-го февраля

    _ так, чтобы ... "не стирался" – мне (пенсионерy) приходится каждый месяц путешествовать по Европе или улетать в южную Америку или Австралию. _ а у тебя BCЁ (в этой жизни c персональным серпом и молотом в заднице!) – мимо и мимо

    2
    13
  • ТТ
    Тим Тим
    bory tschist
    19-го февраля

    Aren't you tired of lying,ukrainian pig?

    5
    2
  • ДП
    Дарья Павловна
    19-го февраля

    Алексей Димитров и так очен известный юрист. А разбирательство правильно затеял. Хотя бы для того, чтобы поднять вопрос о дискриминации русских еще раз в юридическом поле.

    20
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    19-го февраля

    Пустое дело затеял, заведомо бесполезное. Вроде бы человек, с виду умный.

    3
    45
  • EB
    Emigrants Berzins
    Бесс Толковый
    19-го февраля

    Пиар, дружище, пиар. Вот ты знал этого юриста до этого? А теперь пару безнадёжных дел и, глядишь, какая никакая, а известность.

    7
    25
  • YY
    Yu Yu
    Бесс Толковый
    19-го февраля

    Если такого абсурда в других странах Европы нет, особливо в Старом Свете, то вполне может и выиграть..Ну может не у нашего Латышского государства , где оправдывают проворовавшихся бывших министров, но Выше, в Европейских судах..но нужно пройти временной правовой путь.

    23
    1
  • YY
    Yu Yu
    Бесс Толковый
    19-го февраля

    Покупая книги- собирайте чеки )) А вдруг? )

    13
    1
  • I
    Inga
    19-го февраля

    кстати дуги макияж делать надо не как видно,а по другому,некоторые умеют,ошибаются ,если, то на многомиллиардную аудиторию

    1
    18
  • I
    Inga
    19-го февраля

    иллюстраторы ополоумели запихнули незапихаемое ,волков зыркает,принц филипп,из тех не управляемых ими пространств,отдыхает посттравм от сериала

    1
    18
  • bt
    bory tschist
    19-го февраля

    _ дуракам, как и псáм, когда им делать нечего – они что-то находят и пытаются найденнoе – тщательно вылизать

    1
    42
  • Мп
    Мимо проходил
    bory tschist
    19-го февраля

    То-то у тебя язык уже стёрся.

    14
    1
  • А
    Андрей
    19-го февраля

    Огонь! Ололошечку - на амбразуру!

    3
    5
Читать все комментарии

