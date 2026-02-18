Baltijas balss logotype
Недалеко от Риги рейсовый автобус врезался в фуру — на аварию выехало пять «скорых»

ЧП и криминал
Дата публикации: 18.02.2026
BB.LV

На автодороге Елгава — Тукумс (P98) у перекрёстка с Лиепайским шоссе (A9) произошло столкновение грузового автомобиля и междугороднего пассажирского автобуса, движение частично перекрыто, сообщили в Государственной полиции.

В 18:53 полиция получила вызов на перекрёсток автодорог Рига — Лиепая (A9) и Елгава — Тукумс (P98). Как отметили в полиции, на месте происшествия медики осматривали участников аварии.

В Службе неотложной медицинской помощи сообщили, что на месте ДТП работали пять бригад медиков, в том числе врач-специалист.

Медики осмотрели девять человек, однако их состояние здоровья пока комментировать не могут. На Лиепайском шоссе перекрыта одна полоса, а автодорога Елгава — Тукумс закрыта в направлении Тукумса, проинформировали в полиции.

«Latvijas valsts ceļi» призывает объезжать место происшествия по автодороге Тукумс — Ауце — граница Литвы (Витини) (P104) или через Лестене.

Читайте нас также:
#Латвия #ДТП #медики #скорая помощь
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • Вк
    Виардо кузнецова
    19-го февраля

    Нужно составить карту черных перекрестков , где чаще всего происходят аварии и пустить это в свободную продажу

    12
    2
  • БТ
    Бесс Толковый
    Виардо кузнецова
    19-го февраля

    Возьмите и составьте, если считаете что это нужно и не ждите пока это сделает кто-то другой. Вы когда хотите в туалет, тоже ждёте, что за вас это сделает кто-то другой?

    6
    15

