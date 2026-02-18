На автодороге Елгава — Тукумс (P98) у перекрёстка с Лиепайским шоссе (A9) произошло столкновение грузового автомобиля и междугороднего пассажирского автобуса, движение частично перекрыто, сообщили в Государственной полиции.

В 18:53 полиция получила вызов на перекрёсток автодорог Рига — Лиепая (A9) и Елгава — Тукумс (P98). Как отметили в полиции, на месте происшествия медики осматривали участников аварии.

В Службе неотложной медицинской помощи сообщили, что на месте ДТП работали пять бригад медиков, в том числе врач-специалист.

Медики осмотрели девять человек, однако их состояние здоровья пока комментировать не могут. На Лиепайском шоссе перекрыта одна полоса, а автодорога Елгава — Тукумс закрыта в направлении Тукумса, проинформировали в полиции.

«Latvijas valsts ceļi» призывает объезжать место происшествия по автодороге Тукумс — Ауце — граница Литвы (Витини) (P104) или через Лестене.