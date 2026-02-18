Должностные лица Таможенного управления Службы государственных доходов (СГД), проводя контрольные мероприятия в Рижском аэропорту, обнаружили в багаже одного из пассажиров 382 пачки незадекларированных сигарет, сообщили агентству ЛЕТА в СГД.

В пятницу, 13 февраля, в Рижском аэропорту таможенники проводили контроль пассажиров и их багажа рейса Шарм-эль-Шейх — Рига. На проверку был приглашен один из пассажиров, следовавший по «зелёному коридору», тем самым подтверждая, что при нем и в его багаже нет товаров, подлежащих декларированию, либо товаров, ввоз которых через таможенную границу запрещён или ограничен.

На вопрос, имеются ли в багаже сигареты, пассажир — гражданин Эстонии — ответил отрицательно. Однако в ходе углублённой проверки в его багаже были обнаружены 382 пачки сигарет «Golden Gate» и «Oris», всего 7640 сигарет.

Установив признаки уголовного правонарушения, материалы дела были переданы в Налоговую и таможенную полицию, где по данному факту начат уголовный процесс по части первой статьи 190 Уголовного закона — «Контрабанда». В сотрудничестве с Прокуратурой по делам налогов и таможни уголовный процесс в тот же день был направлен для начала уголовного преследования в порядке ускоренного производства.

СГД напоминает, что при путешествии воздушным транспортом лицо вправе без уплаты налогов ввезти в Латвию для личного потребления из третьих стран, за исключением России и Беларуси, 200 сигарет или 100 сигарилл, либо 50 сигар, либо 250 граммов курительного табака, табачных листьев или нагреваемого табака.

При ввозе табачных изделий чаще одного раза в 30 дней или в количестве, превышающем разрешённую норму беспошлинного ввоза, товары подлежат обязательному декларированию и уплате налогов. Если лицо не выполняет обязанность по декларированию и пытается ввезти товары, не предъявив их таможенному органу, за такие действия (недекларирование товаров) предусмотрена административная ответственность в соответствии с Таможенным законом. За незаконный ввоз товаров в значительном объёме предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьёй 190 Уголовного закона «Контрабанда».

Если в багаже имеются подлежащие декларированию товары, при пересечении границы необходимо проходить через «красный коридор». «Зелёный коридор» используется в случае отсутствия декларируемых товаров либо если в багаже путешественника товары находятся в таком количестве, за которое не требуется уплата налогов.