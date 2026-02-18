Baltijas balss logotype
Полиция за последние два года в связи с телефонным мошенничеством задержала более 200 человек 2 281

ЧП и криминал
Дата публикации: 18.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Полиция за последние два года в связи с телефонным мошенничеством задержала более 200 человек

Государственная полиция за последние два года в связи с так называемыми телефонными мошенничествами задержала более 200 человек, свидетельствует информация Министерства внутренних дел, предоставленная Комиссии Сейма по запросам, пишет ЛЕТА.

Собранные МВД данные показывают, что в 2024 и 2025 годах была пресечена деятельность пяти мошеннических «колл-центров», обыски проведены в Латвии и Украине, при этом внимание было сосредоточено на инвестиционных мошенничествах, а также схемах с фиктивными полицейскими и сотрудниками банков.

В результате работы следователей арестовано имущество на сумму более 3,5 млн евро, в Латвии заключены под стражу пять человек, выданы шесть европейских ордеров на арест, проведено 102 обыска, установлены 89 потерпевших, к уголовной ответственности привлечены 12 человек, общий причинённый ущерб оценивается в 3,1 млн евро.

Управление по борьбе с киберпреступностью Государственной полиции в рамках различных уголовных процессов за два года задержало более 200 человек. Среди них — лица, связанные с легализацией преступно полученных средств, так называемые «мулы» и вербовщики, а также лица, непосредственно причастные к мошенничеству, например операторы.

МВД также напомнило комиссии, что в октябре 2025 года Государственная полиция совместно с Европолом и правоохранительными органами Австрии участвовала в международной операции «SIM Cartel». В ходе обысков были изъяты мобильные телефоны, ноутбуки, системные блоки, серверы, устройства SIM-box, документы, платёжные средства, три автомобиля, мотоцикл и другие вещественные доказательства. В общей сложности арестованы денежные средства на сумму около 1,2 млн евро. В рамках уголовных процессов задержаны четыре участника организованной группы.

МВД также напомнило, что министерство разработало и продвигает поправки к Закону об электронных средствах связи, предусматривающие обязанность операторов электронных коммуникаций обеспечивать регистрацию пользователей предоплаченных услуг связи. В начале февраля законопроект был подан в Государственную канцелярию для рассмотрения в Кабинете министров.

#полиция #Украина #Латвия #мошенничество
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • ТТ
    Тим Тим
    18-го февраля

    А, что скажут ухилянты сич и сарказм-рука Кремля, а хохлы белые и пушистые?!

    2
    0
  • А
    Антимонетарист
    18-го февраля

    Отрадно читать!

    4
    1

