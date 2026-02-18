Судьи Международного уголовного суда (МУС), против которых США ввели санкции, столкнулись с последствиями этих мер — как материальными, так и психологическими. Об этом пишет The Guardian.

Издание поговорило с попавшими в санкционные списки судьями. Канадка Кимберли Прост, действующая судья МУС, рассказала, что включение в санкционный список стало для нее шоком. «Это был момент, когда я действительно не поверила своим глазам», — сказала она.

По словам женщины, ее кредитные карты, аккаунты в Amazon и Google были заблокированы. Прост рассказала, что после введения санкций ей стало сложно выполнять повседневные действия: заказывать такси, бронировать рейсы или гостиницу. Она также опасается, что другие компании могут ограничить доступ к ее аккаунтам.

«Это принудительные меры, направленные на подрыв нашей способности объективно и независимо выполнять свою работу. Мы хотим, чтобы люди поняли, насколько это неправильно», — высказалась Прост.

Лус дель Кармен Ибаньес Карранса сообщила, что один из нидерландских банков заблокировал ее кредитную карту. Судья назвала этот шаг чрезмерным и отметила, что некоторые банки перестраховываются из-за связей с американскими организациями.

Ограничения коснулись и дочери Ибаньес Каррансы: ее американскую визу аннулировали, а аккаунты в Google удалили. Судья подчеркнула, что дочь не имеет отношения к МУС.

В феврале 2025 года президент США Дональд Трамп подписал указ об экономических санкциях в отношении Международного уголовного суда. Хотя точечные ограничения США вводили и раньше, документ позволил блокировать счета и запрещать въезд в страну конкретным судьям и прокурорам. Санкции могут распространяться и на членов семей.

На сегодняшний день в список внесены 11 должностных лиц МУС, в том числе главный прокурор.

По состоянию на февраль 2026 года МУС выдал ордера на арест:

Россия: Владимир Путин и Мария Львова-Белова, а также военачальники Сергей Шойгу и Валерий Герасимов.

Израиль и ХАМАС: Биньямин Нетаньяху и Йоав Галлант, а также лидеры ХАМАС.

Филиппины: Бывший президент Родриго Дутерте, а также сенаторы Рональд «Бато» дела Роса и Кристофер «Бонг» Го.

Ливия: Сейф аль-Ислам Каддафи (сын Муаммара Каддафи).

Судан: Омар аль-Башир (бывший президент) по делу о геноциде в Дарфуре.