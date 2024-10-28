Baltijas balss logotype
Как сохранить цемент на даче, чтобы он не испортился зимой?

Дом и сад
Дата публикации: 28.10.2024
BB.LV
Изображение к статье: Как сохранить цемент на даче, чтобы он не испортился зимой?

Цемент следует хранить в сухих закрытых сараях на сухих деревянных полах, поднятых над землей на 20-50 см, с застилкой одним слоем рубероида или пергамина.

Особенно важно правильно хранить высококачественные цементы, так как они быстро склеиваются и теряют свою активность из-за мелкого помола. Места хранения цемента должны быть защищены не только от влаги, но и от излишней циркуляции воздуха, особенно от сквозняков.

На строительной площадке цемент в мешках можно поместить на деревянные поддоны и укрыть со всех сторон полиэтиленовой пленкой или рубероидом.

Цемент также можно хранить в плотно закрытых ящиках, ларях, железных или деревянных бочках, но не более 2 лет.

#полезно знать
