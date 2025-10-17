17 октября в народной традиции отмечается Ерофеев день, который также известен как или Лешегон. Этот день тесно связан с подготовкой к зиме, и с ним связано множество обычаев и примет.

Обычаи и традиции:

Подготовка к холодам. В этот день наши предки начинали утеплять дома и доставать теплую одежду, так как считалось, что после Ерофея зима «надевает шубу»​. Хозяйки проветривали зимние вещи и обувь, чтобы подготовиться к приближающимся холодам. Настойка «Ерофеич». Традиционно к этому дню мужчины готовили крепкую настойку на травах — «ерофеич». Это был настой различных трав (мяты, душицы, зверобоя и других), который служил средством для согревания в зимние холода Проводы Лешего. По народному поверью, 17 октября лешие и другие злые духи уходят под землю до весны, поэтому день носит название «Лешегон». Для защиты от лешего дома украшали чесноком и луком, а в лес без необходимости старались не ходить​.

Запреты:

Нельзя ходить в лес, так как считается, что человек может заблудиться из-за влияния нечистых сил. Не стоит праздновать свадьбы, так как браки, заключенные в этот день, считались несчастливыми​.

Приметы:

Приметы «на Ерофея» тесно связаны с предсказанием зимней погоды:

Если в этот день дикие гуси улетают, то осень закончится и начнутся заморозки.​ Птицы, нахохлившиеся на ветках, предвещают ненастье и сильные ветра​. Если выпадет снег — до настоящей зимы останется ровно 40 дней​.

Таким образом, 17 октября олицетворял завершение осени и начало подготовки к зиме. День наполнен как практическими традициями, связанными с домашними делами, так и народными поверьями, связанными с духами и природными приметами.