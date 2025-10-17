Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Народные приметы на 17 октября — Ерофеев день 0 268

Дом и сад
Дата публикации: 17.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Народные приметы на 17 октября — Ерофеев день

17 октября в народной традиции отмечается Ерофеев день, который также известен как или Лешегон. Этот день тесно связан с подготовкой к зиме, и с ним связано множество обычаев и примет.

Обычаи и традиции:

Подготовка к холодам. В этот день наши предки начинали утеплять дома и доставать теплую одежду, так как считалось, что после Ерофея зима «надевает шубу»​. Хозяйки проветривали зимние вещи и обувь, чтобы подготовиться к приближающимся холодам.
Настойка «Ерофеич». Традиционно к этому дню мужчины готовили крепкую настойку на травах — «ерофеич». Это был настой различных трав (мяты, душицы, зверобоя и других), который служил средством для согревания в зимние холода
Проводы Лешего. По народному поверью, 17 октября лешие и другие злые духи уходят под землю до весны, поэтому день носит название «Лешегон». Для защиты от лешего дома украшали чесноком и луком, а в лес без необходимости старались не ходить​.

Запреты:

Нельзя ходить в лес, так как считается, что человек может заблудиться из-за влияния нечистых сил.
Не стоит праздновать свадьбы, так как браки, заключенные в этот день, считались несчастливыми​.

Приметы:

Приметы «на Ерофея» тесно связаны с предсказанием зимней погоды:

Если в этот день дикие гуси улетают, то осень закончится и начнутся заморозки.​
Птицы, нахохлившиеся на ветках, предвещают ненастье и сильные ветра​.
Если выпадет снег — до настоящей зимы останется ровно 40 дней​.

Таким образом, 17 октября олицетворял завершение осени и начало подготовки к зиме. День наполнен как практическими традициями, связанными с домашними делами, так и народными поверьями, связанными с духами и природными приметами.

Читайте нас также:
#народные приметы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Посейте эти цветы сейчас: весной они зацветут на 2 недели раньше
Изображение к статье: Посейте эти цветы сейчас: весной они зацветут на 2 недели раньше
Как солнечные панели превращают свет в электричество
Изображение к статье: Как солнечные панели превращают свет в электричество
Народные приметы на 18 октября — Харитины — первые холстины
Изображение к статье: Народные приметы на 18 октября — Харитины — первые холстины
Когда выкапывать хрен и как его хранить?
Изображение к статье: Когда выкапывать хрен и как его хранить?
Изображение к статье: Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев?
Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев? 2562
Изображение к статье: Когда, где и как нужно сажать озимый чеснок
Когда, где и как нужно сажать озимый чеснок 2293
Изображение к статье: В Германии из ботанического сада похитили самый зловонный цветок на планете
В Германии из ботанического сада похитили самый зловонный цветок на планете 111
Изображение к статье: Как правильно использовать искусственный интеллект для планирования отпуска — эксперты
Как правильно использовать искусственный интеллект для планирования отпуска — эксперты 95

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Посейте эти цветы сейчас: весной они зацветут на 2 недели раньше
Дом и сад
Посейте эти цветы сейчас: весной они зацветут на 2 недели раньше 3
Изображение к статье: Сколько можно!? В Латвии снова повысили цены на топливо
Наша Латвия
Сколько можно!? В Латвии снова повысили цены на топливо 58
Изображение к статье: Учёные сравнили одержимость собак игрушками с человеческой зависимостью
В мире животных
Учёные сравнили одержимость собак игрушками с человеческой зависимостью 5
Изображение к статье: Как солнечные панели превращают свет в электричество
Дом и сад
Как солнечные панели превращают свет в электричество 26
Изображение к статье: Эта веселая семейка создавала горячие новости. Иконка видео
Lifenews
Спустя три года после развода Ким Кардашьян открыла страшную тайну Канье Уэста 76
Изображение к статье: Как приготовить правильный и полезный гранатовый чай
Еда и рецепты
Как приготовить правильный и полезный гранатовый чай 33
Изображение к статье: Посейте эти цветы сейчас: весной они зацветут на 2 недели раньше
Дом и сад
Посейте эти цветы сейчас: весной они зацветут на 2 недели раньше 3
Изображение к статье: Сколько можно!? В Латвии снова повысили цены на топливо
Наша Латвия
Сколько можно!? В Латвии снова повысили цены на топливо 58
Изображение к статье: Учёные сравнили одержимость собак игрушками с человеческой зависимостью
В мире животных
Учёные сравнили одержимость собак игрушками с человеческой зависимостью 5

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео