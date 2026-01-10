Не торопитесь избавляться даже от увядшей зеленой красавицы — она может оказаться полезной. Узнайте, как.

Утеплите многолетние растения

Срежьте ветви с елки, нарежьте их на небольшие фрагменты и уложите на клумбы в качестве зимнего укрытия, чтобы защитить спящие цветы и растения от сильных морозов и резких перепадов температуры.

Приготовьте натуральное мыло

Натуральное хвойное мыло порадует вас не только своим приятным ароматом, но и эффектом, который оказывают эфирные масла ели или сосны: они способствуют расслаблению, снимают головную боль и помогают предотвратить простуду.

Если иголки на вашем дереве уже подсохли, сначала замочите их в теплой воде, затем измельчите в блендере. Растопите обычное детское мыло на водяной бане или в микроволновке, добавляя 1 чайную ложку измельченных иголок на каждые 100 г мыльной основы. Перемешивайте, пока смесь не начнет остывать, а затем вылейте ее в специальную силиконовую форму и оставьте застывать на несколько часов при комнатной температуре.

Создайте ароматные саше

Соберите иголки и поместите их в мешочек — елочный аромат будет напоминать вам о празднике круглый год. Вы также можете добавить корицу, сушеные апельсины или лаванду. Готовые саше можно разместить в шкафу между одеждой или повесить в спальне, не забывая периодически их разминать, чтобы иголки выделяли эфирные масла.