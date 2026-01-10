Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему не стоит спешить с утилизацией елки 0 208

Дом и сад
Дата публикации: 10.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему не стоит спешить с утилизацией елки

Не торопитесь избавляться даже от увядшей зеленой красавицы — она может оказаться полезной. Узнайте, как.

 

Утеплите многолетние растения

Срежьте ветви с елки, нарежьте их на небольшие фрагменты и уложите на клумбы в качестве зимнего укрытия, чтобы защитить спящие цветы и растения от сильных морозов и резких перепадов температуры.

Приготовьте натуральное мыло

Натуральное хвойное мыло порадует вас не только своим приятным ароматом, но и эффектом, который оказывают эфирные масла ели или сосны: они способствуют расслаблению, снимают головную боль и помогают предотвратить простуду.

Если иголки на вашем дереве уже подсохли, сначала замочите их в теплой воде, затем измельчите в блендере. Растопите обычное детское мыло на водяной бане или в микроволновке, добавляя 1 чайную ложку измельченных иголок на каждые 100 г мыльной основы. Перемешивайте, пока смесь не начнет остывать, а затем вылейте ее в специальную силиконовую форму и оставьте застывать на несколько часов при комнатной температуре.

Создайте ароматные саше

Соберите иголки и поместите их в мешочек — елочный аромат будет напоминать вам о празднике круглый год. Вы также можете добавить корицу, сушеные апельсины или лаванду. Готовые саше можно разместить в шкафу между одеждой или повесить в спальне, не забывая периодически их разминать, чтобы иголки выделяли эфирные масла.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Когда сажать весенние цветы в январе
Изображение к статье: Что сделать, чтобы повысить гемоглобин у ребенка?
Изображение к статье: Ошибки при покупке семян для дачи: советы агронома
Изображение к статье: Опасные соседи: врач объяснила, чем грозят домашние пылевые клещи

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: У Нади появился новый кадр, Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Дети страны Суоми привыкли к неоднозначному контенту. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Когда лучше принимать мультивитамины, чтобы они действительно работали
Люблю!
Изображение к статье: Синоптики поделились прогнозом на воскресенье
Наша Латвия
Изображение к статье: Вес на виду. Нутрициолог раскрыла продукты, которые могут прибавить килограммы
Еда и рецепты
Изображение к статье: Почему манная каша считается вредной?
Еда и рецепты
Изображение к статье: У Нади появился новый кадр, Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Дети страны Суоми привыкли к неоднозначному контенту. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Когда лучше принимать мультивитамины, чтобы они действительно работали
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео