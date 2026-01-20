Baltijas balss logotype
Как долго автомобиль может оставаться на морозе без ущерба 0 1102

Дом и сад
Дата публикации: 20.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как долго автомобиль может оставаться на морозе без ущерба

Сколько времени можно не заводить машину в мороз, чтобы не причинить ей вред?

 

«Не рекомендуется оставлять автомобиль без использования в мороз более чем на несколько дней.

Прежде всего, это негативно скажется на технических жидкостях: масла в автомобиле при низких температурах загустевают, что приводит к недостаточной смазке деталей, - предупреждает автослесарь Денис ЖУКЕВИЧ. - Чем дольше автомобиль стоит, тем выше вероятность разрядки аккумулятора, и в итоге машина может не завестись.

Кроме того, если в автомобиле установлен металлический бензобак и уровень топлива в нем низкий, на стенках может образоваться конденсат, что приводит к коррозии. Длительный простой в мороз также влияет на тормозные диски, которые могут покрываться ржавчиной, что негативно сказывается на их работе. Чтобы избежать этих проблем, в холодное время года желательно использовать автомобиль каждый день».

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео