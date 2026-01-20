Перед тем как оставить ребёнка наедине с игрой, уделите ему внимание: пообщайтесь, обнимите, погладьте по спине, советует психолог и детский арт-терапевт Яна ГРЫШЕЛЬ.

Содействуйте ребёнку в начале игры: совместно придумайте сюжет, распределите роли и подберите необходимые для игры предметы.

Сообщайте ребёнку о том, что вы временно уходите, но обязательно вернётесь, если ему потребуется помощь. Это создаст у него чувство безопасности.

Покажите на собственном примере, что проводить время в одиночестве может быть увлекательно. Возьмите любимую книгу и начните читать, предложив ребёнку сесть рядом и почитать свою книжку.

Искренне спросите себя: «Готова ли я к тому, что мой ребёнок станет самостоятельным?» — по опыту работы психолога, именно матери часто не готовы отпустить своих детей, что мешает им развивать свою маленькую самостоятельную жизнь.