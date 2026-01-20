Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как помочь малышу научиться играть самостоятельно? 0 85

Дом и сад
Дата публикации: 20.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как помочь малышу научиться играть самостоятельно?

Перед тем как оставить ребёнка наедине с игрой, уделите ему внимание: пообщайтесь, обнимите, погладьте по спине, советует психолог и детский арт-терапевт Яна ГРЫШЕЛЬ.

 

Содействуйте ребёнку в начале игры: совместно придумайте сюжет, распределите роли и подберите необходимые для игры предметы.

Сообщайте ребёнку о том, что вы временно уходите, но обязательно вернётесь, если ему потребуется помощь. Это создаст у него чувство безопасности.

Покажите на собственном примере, что проводить время в одиночестве может быть увлекательно. Возьмите любимую книгу и начните читать, предложив ребёнку сесть рядом и почитать свою книжку.

Искренне спросите себя: «Готова ли я к тому, что мой ребёнок станет самостоятельным?» — по опыту работы психолога, именно матери часто не готовы отпустить своих детей, что мешает им развивать свою маленькую самостоятельную жизнь.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Выявлены полезные свойства лаврового листа
Изображение к статье: Врач объяснила, сколько часов сна необходимо для продуктивности
Изображение к статье: Можно ли кипятить воду дважды?
Изображение к статье: Народные приметы на 20 января — Иоанн Креститель

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: 5 профессиональных навыков, которые будут актуальны к 2030
Люблю!
Изображение к статье: В Филадельфии хаски предотвратил опасную утечку газа в районе
В мире животных
Изображение к статье: Насилие в семьях и дети-свидетели: учреждения признают, что реагируют недостаточно быстро
Наша Латвия
Изображение к статье: 70 лет назад в СССР приказали создать тяжелый спутник - но что-то пошло не так Иконка видео
Техно
Изображение к статье: С помощью Томаса ситуация должна выправиться. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Домашние шоколадные конфеты и леденцы: быстро и вкусно!
Еда и рецепты
Изображение к статье: 5 профессиональных навыков, которые будут актуальны к 2030
Люблю!
Изображение к статье: В Филадельфии хаски предотвратил опасную утечку газа в районе
В мире животных
Изображение к статье: Насилие в семьях и дети-свидетели: учреждения признают, что реагируют недостаточно быстро
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео