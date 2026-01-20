Baltijas balss logotype
Почему рыжие иногда иначе реагируют на анестезию — комментарий врача 0 188

Дом и сад
Дата публикации: 20.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему рыжие иногда иначе реагируют на анестезию — комментарий врача

Анестезиолог с никнеймом Apollo2068, комментируя обсуждение на Reddit, рассказал, как на самом деле действует анестезия на людей с рыжими волосами. Поводом стало распространённое мнение о том, что таким пациентам якобы всегда требуется повышенная доза препаратов для погружения в наркоз.

По словам врача, у рыжеволосых действительно чаще встречается более высокая устойчивость к опиоидным обезболивающим средствам. В ряде случаев это может означать необходимость увеличения дозировки. Однако в реальной клинической практике, подчеркнул специалист, препараты всегда подбираются индивидуально, поэтому сам по себе цвет волос не создаёт серьёзных трудностей для анестезиолога.

Медик также отметил, что некоторые пациенты с рыжими волосами могут приходить в сознание быстрее после наркоза. Тем не менее рекорд по скорости пробуждения, по его наблюдениям, принадлежит людям с хроническим алкоголизмом — именно они чаще всего выходят из анестезии раньше остальных.

Кроме того, повышенную устойчивость к средствам для наркоза врач связывает не только с особенностями внешности. Аналогичный эффект, по его словам, наблюдается у пациентов, злоупотребляющих психоактивными веществами, включая наркотические препараты. В таких случаях реакция организма на анестезию также может отличаться от средней.

#медицина #врач #алкоголизм
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
