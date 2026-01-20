Взрослому человеку требуется в среднем 7-9 часов сна в сутки. Однако, по мнению врача Анны Зориной, для качественного отдыха важна не только его продолжительность.

«Для начала установите строгий режим — ложитесь спать в одно и то же время. Рекомендуется делать это не позже 22:00-23:00», — отметила доктор.

Чтобы избежать трудностей с засыпанием, Зорина советует расслабиться. Откладывайте решение сложных задач на утро, избегайте громкой музыки, компьютерных игр, телевизора и смартфонов хотя бы за пару часов до сна. Лучше в это время прогуляться на свежем воздухе или принять расслабляющую теплую ванну с эфирными маслами.

Также врач подчеркнула, что последний прием пищи следует проводить за 2-3 часа до сна. Вечером лучше избегать жирной, острой и жареной пищи, отдавая предпочтение овощам, кисломолочным продуктам, овсяным хлопьям или сухофруктам. Кофе рекомендуется пить за 6-8 часов до сна.

«Не менее важным является и то, на чем мы спим. Чрезмерно мягкий матрас может привести к нарушениям кровообращения в спинном мозге и защемлению нервных окончаний. Степень жесткости матраса следует подбирать в зависимости от особенностей телосложения. Идеальный матрас должен поддерживать все изгибы тела, не оставляя пустот. Подушка должна быть не слишком высокой, а ее наполнитель должен сохранять форму головы», — добавила эксперт.

Зорина рекомендует спать в полной темноте, так как только в этом случае мозг вырабатывает гормон сна — мелатонин. Кроме того, в комнате должна поддерживаться хорошая влажность (не менее 50%) и температура не выше 20 градусов.