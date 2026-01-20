Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Врач объяснила, сколько часов сна необходимо для продуктивности 0 383

Дом и сад
Дата публикации: 20.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Врач объяснила, сколько часов сна необходимо для продуктивности

Взрослому человеку требуется в среднем 7-9 часов сна в сутки. Однако, по мнению врача Анны Зориной, для качественного отдыха важна не только его продолжительность.

 

«Для начала установите строгий режим — ложитесь спать в одно и то же время. Рекомендуется делать это не позже 22:00-23:00», — отметила доктор.

Чтобы избежать трудностей с засыпанием, Зорина советует расслабиться. Откладывайте решение сложных задач на утро, избегайте громкой музыки, компьютерных игр, телевизора и смартфонов хотя бы за пару часов до сна. Лучше в это время прогуляться на свежем воздухе или принять расслабляющую теплую ванну с эфирными маслами.

Также врач подчеркнула, что последний прием пищи следует проводить за 2-3 часа до сна. Вечером лучше избегать жирной, острой и жареной пищи, отдавая предпочтение овощам, кисломолочным продуктам, овсяным хлопьям или сухофруктам. Кофе рекомендуется пить за 6-8 часов до сна.

«Не менее важным является и то, на чем мы спим. Чрезмерно мягкий матрас может привести к нарушениям кровообращения в спинном мозге и защемлению нервных окончаний. Степень жесткости матраса следует подбирать в зависимости от особенностей телосложения. Идеальный матрас должен поддерживать все изгибы тела, не оставляя пустот. Подушка должна быть не слишком высокой, а ее наполнитель должен сохранять форму головы», — добавила эксперт.

Зорина рекомендует спать в полной темноте, так как только в этом случае мозг вырабатывает гормон сна — мелатонин. Кроме того, в комнате должна поддерживаться хорошая влажность (не менее 50%) и температура не выше 20 градусов.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Выявлены полезные свойства лаврового листа
Изображение к статье: Можно ли кипятить воду дважды?
Изображение к статье: Как помочь малышу научиться играть самостоятельно?
Изображение к статье: Народные приметы на 20 января — Иоанн Креститель

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: 5 профессиональных навыков, которые будут актуальны к 2030
Люблю!
Изображение к статье: В Филадельфии хаски предотвратил опасную утечку газа в районе
В мире животных
Изображение к статье: Насилие в семьях и дети-свидетели: учреждения признают, что реагируют недостаточно быстро
Наша Латвия
Изображение к статье: 70 лет назад в СССР приказали создать тяжелый спутник - но что-то пошло не так Иконка видео
Техно
Изображение к статье: С помощью Томаса ситуация должна выправиться. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Домашние шоколадные конфеты и леденцы: быстро и вкусно!
Еда и рецепты
Изображение к статье: 5 профессиональных навыков, которые будут актуальны к 2030
Люблю!
Изображение к статье: В Филадельфии хаски предотвратил опасную утечку газа в районе
В мире животных
Изображение к статье: Насилие в семьях и дети-свидетели: учреждения признают, что реагируют недостаточно быстро
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео