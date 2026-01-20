Специя укрепляет иммунитет, помогает регулировать уровень сахара в крови, а также улучшает функционирование почек и пищеварительной системы.

Кроме того, данный продукт эффективно борется с грибковыми инфекциями и приносит пользу сердечно-сосудистой системе. Также дым от тлеющего лаврового листа может помочь справиться с тревожностью.

Тем не менее, людям с аллергией, вирусными заболеваниями, а также беременным и кормящим женщинам лучше избегать употребления этой специи.