Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Выявлены полезные свойства лаврового листа 0 477

Дом и сад
Дата публикации: 20.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Выявлены полезные свойства лаврового листа

Лавровый лист обладает противовоспалительными, антибактериальными и противораковыми характеристиками. Он способствует поддержанию здоровья, сообщает индийский портал Sportskeeda.

 

Специя укрепляет иммунитет, помогает регулировать уровень сахара в крови, а также улучшает функционирование почек и пищеварительной системы.

Кроме того, данный продукт эффективно борется с грибковыми инфекциями и приносит пользу сердечно-сосудистой системе. Также дым от тлеющего лаврового листа может помочь справиться с тревожностью.

Тем не менее, людям с аллергией, вирусными заболеваниями, а также беременным и кормящим женщинам лучше избегать употребления этой специи.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
3
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Врач объяснила, сколько часов сна необходимо для продуктивности
Изображение к статье: Можно ли кипятить воду дважды?
Изображение к статье: Как помочь малышу научиться играть самостоятельно?
Изображение к статье: Народные приметы на 20 января — Иоанн Креститель

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: 5 профессиональных навыков, которые будут актуальны к 2030
Люблю!
Изображение к статье: В Филадельфии хаски предотвратил опасную утечку газа в районе
В мире животных
Изображение к статье: Насилие в семьях и дети-свидетели: учреждения признают, что реагируют недостаточно быстро
Наша Латвия
Изображение к статье: 70 лет назад в СССР приказали создать тяжелый спутник - но что-то пошло не так Иконка видео
Техно
Изображение к статье: С помощью Томаса ситуация должна выправиться. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Домашние шоколадные конфеты и леденцы: быстро и вкусно!
Еда и рецепты
Изображение к статье: 5 профессиональных навыков, которые будут актуальны к 2030
Люблю!
Изображение к статье: В Филадельфии хаски предотвратил опасную утечку газа в районе
В мире животных
Изображение к статье: Насилие в семьях и дети-свидетели: учреждения признают, что реагируют недостаточно быстро
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео