Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Что может мицеллярная вода: 5 полезных советов для повседневного использования 0 315

Дом и сад
Дата публикации: 21.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Что может мицеллярная вода: 5 полезных советов для повседневного использования

Мицеллярная вода — это очищающее средство для кожи, содержащее специальные частицы, которые эффективно удаляют макияж, увлажняют и тонизируют лицо. Однако это не все преимущества данного продукта. Рассмотрим, почему использование мицеллярной воды в быту — это действительно умное решение.

 

Мицеллярная вода состоит из мицелл — мелких частиц, которые бережно удаляют практически любые загрязнения. Именно благодаря этому мицеллярку можно применять не только для очищения кожи.

Удаление излишков парфюма

Если вы переборщили с ароматом, смочите ватный диск мицеллярной водой и аккуратно протрите участки кожи, на которые нанесли духи. Даже полноценный душ не справится с этой задачей так эффективно, как мицеллярная вода!

Очистка кистей для макияжа

Регулярная чистка кистей для макияжа — обязательная процедура, но некоторые косметические средства могут плохо смываться обычной водой с мылом. Наполните стакан мицеллярной водой на четверть и замочите кисти на несколько минут. Затем тщательно промойте их и дайте высохнуть.

Удаление пятен от косметики на одежде

Некоторые косметические продукты содержат масла, которые трудно отстирать обычным порошком. В этом случае лучше всего нанести мицеллярную воду на ватный диск и промокнуть пятно. Если загрязнение свежее, следов не останется. Если же пятно успело впитаться, налейте мицеллярку прямо на него, потрите, затем замочите вещь в мыльной воде и постирайте как обычно.

Мытье рук

Частое мытье рук с мылом может привести к сухости кожи. Особенно в зимний период это распространенная проблема, вызывающая зуд и трещины. Попробуйте несколько раз помыть руки мицеллярной водой — она эффективно удаляет загрязнения и увлажняет кожу.

Чистка белых кроссовок

Владельцы белой обуви знают, как сложно поддерживать ее в чистоте. Вот полезный совет: сначала обработайте кроссовки сухой щеткой, чтобы удалить грязь, которая не впиталась, затем смочите ватный диск мицеллярной водой и аккуратно протрите загрязнения. После этого оставьте обувь сушиться и при необходимости повторите процедуру. Однако имейте в виду — этот метод не подходит для замшевых кроссовок!

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
3
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Какой свет опасен для зрения и как сохранить здоровье глаз
Изображение к статье: Знаки зодиака и их предпочтения в отношениях
Изображение к статье: Филиппов день: что следует сделать 22 января, чтобы привлечь деньги в дом
Изображение к статье: Какие морозы угрожают плодовым деревьям?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Что говорит ваша поза во сне о вашем душевном состоянии
Люблю!
Изображение к статье: Попытка номер... Оппозиция подала очередное требование об отставке премьер-министра
Политика
Изображение к статье: Давос: Зеленский о неспособности Европы к решительным мерам
В мире
Изображение к статье: Дроны с судна-матки могут опускаться на глубину в 10 км. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: «Грабеж»! Скарлетт Йоханссон и Кейт Бланшетт среди 800 артистов, выступивших против ИИ
Lifenews
Изображение к статье: Когда прошлый брак не отпускает: что значит дружба с бывшей женой
Люблю!
Изображение к статье: Что говорит ваша поза во сне о вашем душевном состоянии
Люблю!
Изображение к статье: Попытка номер... Оппозиция подала очередное требование об отставке премьер-министра
Политика
Изображение к статье: Давос: Зеленский о неспособности Европы к решительным мерам
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео