Мицеллярная вода — это очищающее средство для кожи, содержащее специальные частицы, которые эффективно удаляют макияж, увлажняют и тонизируют лицо. Однако это не все преимущества данного продукта. Рассмотрим, почему использование мицеллярной воды в быту — это действительно умное решение.

Мицеллярная вода состоит из мицелл — мелких частиц, которые бережно удаляют практически любые загрязнения. Именно благодаря этому мицеллярку можно применять не только для очищения кожи.

Удаление излишков парфюма

Если вы переборщили с ароматом, смочите ватный диск мицеллярной водой и аккуратно протрите участки кожи, на которые нанесли духи. Даже полноценный душ не справится с этой задачей так эффективно, как мицеллярная вода!

Очистка кистей для макияжа

Регулярная чистка кистей для макияжа — обязательная процедура, но некоторые косметические средства могут плохо смываться обычной водой с мылом. Наполните стакан мицеллярной водой на четверть и замочите кисти на несколько минут. Затем тщательно промойте их и дайте высохнуть.

Удаление пятен от косметики на одежде

Некоторые косметические продукты содержат масла, которые трудно отстирать обычным порошком. В этом случае лучше всего нанести мицеллярную воду на ватный диск и промокнуть пятно. Если загрязнение свежее, следов не останется. Если же пятно успело впитаться, налейте мицеллярку прямо на него, потрите, затем замочите вещь в мыльной воде и постирайте как обычно.

Мытье рук

Частое мытье рук с мылом может привести к сухости кожи. Особенно в зимний период это распространенная проблема, вызывающая зуд и трещины. Попробуйте несколько раз помыть руки мицеллярной водой — она эффективно удаляет загрязнения и увлажняет кожу.

Чистка белых кроссовок

Владельцы белой обуви знают, как сложно поддерживать ее в чистоте. Вот полезный совет: сначала обработайте кроссовки сухой щеткой, чтобы удалить грязь, которая не впиталась, затем смочите ватный диск мицеллярной водой и аккуратно протрите загрязнения. После этого оставьте обувь сушиться и при необходимости повторите процедуру. Однако имейте в виду — этот метод не подходит для замшевых кроссовок!