22 января в народном календаре отмечается Филиппов день. В это время наши предки посещали баню, чтобы «смыть Святки», искали шапку-невидимку и наводили порядок в своем хозяйстве.

Филиппов день: традиции народного календаря

В Филиппов день наши предки занимались различными домашними делами. Праздники — Рождество Христово, Святки, Крещенский сочельник и Крещение Господне — остались позади, и настало время задуматься о будущем.

Морозы еще не закончились, а до весны было далеко. Это требовало проверки запасов. Также необходимо было привести в порядок дом и не забыть о себе.

Поэтому Филиппов день был насыщен домашними хлопотами, в которых принимала участие вся семья. Женщины занимались готовкой и стиркой, дети наводили чистоту, а мужчины убирали в хлеву, проверяли исправность саней и в середине дня начинали топить баню, чтобы к вечеру «смыть Святки».

Основная работа легла на крепкие женские плечи, что нашло отражение в поговорках, подчеркивающих важность их труда: «Дом хозяйкой стоит»; «Добрая хозяйка дороже золота»; «Не та хороша хозяйка, что красно говорит, а та, которая вкусно щи варит».

Что следует сделать в Филиппов день

Первое и самое важное — посетить церковь. У святителя Филиппа люди искали защиту от всех невзгод и неприятностей, которые могут встретиться на жизненном пути.

В Филиппов день наши предки искали шапку-невидимку. Старцы утверждали, что духи, обитающие в бане, оставляют такие шапки для добрых людей.

Если найти волшебную шапку не удастся, следует обратиться за помощью к Баннику — хозяину бани. Считалось, что Банник может помочь узнать правду о будущем, а для этого нужно было крепко выругаться в бане.

У женщин были свои заботы. Считалось, что в Филиппов день можно отвадить любовниц от мужей. Для этого нужно налить холодную воду в чан, окунуть в нее березовый веник и произнести: «Банник, дары мои прими, соперницу из дома прогони».

После этого воду выносили за ворота и выливали. Веник оставляли в бане, где он лежал под лавкой семь дней, а затем незаметно меняли на тот, что уже был в доме.

В ночь на Филиппов день снятся вещие сны. Чтобы хорошее сновидение сбылось, его нужно обязательно кому-нибудь рассказать.

В Филиппов день проводился специальный ритуал: женщины брали в руки кошелек и показывали его Луне. Однако добиться успеха можно было только при растущей Луне.

Филиппов день: народные приметы

В старину говорили, что если в Филиппов день начнется вьюга, лето будет дождливым. Если облака движутся навстречу ветру, вскоре начнется метель, которая все накроет снегом.

О снегопаде могли «рассказать» вороны. Если стаи птиц кружили в небе, это предвещало сильную вьюгу. Если же крикливые пернатые разгуливали по снегу, это означало, что скоро будет оттепель.

В Филиппов день можно было понять, каким будет март. Если на улице сильный мороз, первый месяц весны будет очень холодным.

Предсказателями погоды считались домашние животные. Если кошка мучается от жажды, пьет много воды и царапает пол, ненастье уже близко. Если собака спит, свернувшись клубком, скоро резко похолодает.

Что нельзя делать в Филиппов день

Каждый народный праздник имеет свои приметы и запреты, и Филиппов день не стал исключением. Одно из главных правил касается отношения к труду.

22 января (9 января по старому стилю) категорически запрещалось бездельничать. Люди, верящие в приметы, знали: лентяев ждет суровое наказание: либо болезнь, либо безденежье. В Филиппов день запрещается:

Ругаться, сквернословить, обижать детей и пожилых людей — можно потерять голос.

Отправляться в дальнюю дорогу. Филиппов день, считавшийся опасным, — не лучшее время для путешествий. Если поездку перенести не удастся, перед выходом из дома следует подмести перед собой пол.

Надевать старую и грязную одежду — к печали и тоске.

Мыть полы — к нищете. Выливая грязную воду, можно выплеснуть удачу и материальное благополучие.

Пришивать пуговицы — можно «пришить» невзгоды, избавиться от которых будет сложно.

Работать спустя рукава. Счастье и везение покинут дом.