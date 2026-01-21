Baltijas balss logotype
Исследования показали преимущества смеси лука и меда для здоровья

Дата публикации: 21.01.2026
С давних времен известно о полезных свойствах лука и меда. Однако не все осведомлены о том, что их сочетание может стать эффективным средством против ряда заболеваний.

 

Лук и мед давно стали частью человеческого рациона благодаря своим лечебным свойствам, и с развитием науки исследователи начали уделять этим продуктам больше внимания.

В статье, опубликованной в журнале Kofikrom Pharmacy Limited, западные ученые более подробно изучили пользу лука и меда для здоровья.

Какова польза лука и меда для здоровья

1. Облегчение кашля

На протяжении веков мед использовался для лечения кашля и простудных заболеваний. По данным западных исследователей, мед может быть более эффективным средством для облегчения кашля, чем безрецептурные препараты с декстрометорфаном (ДМ). Лук, в свою очередь, содержит серосодержащие соединения, которые помогают бороться со слизью и способствуют её выведению из дыхательных путей, а также облегчают симптомы боли в горле.

2. Лечение повреждений кожи и ожогов

Сочетание меда и лука может быть использовано для лечения кожных повреждений и ожогов. Мед обладает антибактериальными свойствами и уникальным pH-балансом, который способствует увеличению кислорода и целебных веществ в ранах. Луковый сок, в свою очередь, действует как мягкий антибиотик и обладает ранозаживляющими свойствами.

3. Уход за кожей

Важный витамин С помогает сохранить молодость кожи, способствуя выработке коллагена и поддерживая её эластичность. К счастью, витамин С содержится как в луке, так и в меде.

Кроме того, оба продукта обладают антибактериальными, антисептическими и противовоспалительными свойствами, которые помогают уменьшить воспаление, предотвратить высыпания и поддерживать здоровье кожи.

4. Стимуляция роста волос и повышение фертильности

Лук и мед также полезны для сексуального здоровья и фертильности. Некоторые исследования показывают, что мед может повысить общую фертильность благодаря высокому содержанию витамина B, железа, кальция и аминокислот, а также улучшить уровень тестостерона и количество сперматозоидов. Лук, в свою очередь, является отличным источником антиоксидантов и флавоноидов, которые также способствуют увеличению выработки сперматозоидов.

Многие утверждают, что лук и мед способствуют росту волос. Хотя ученые не могут это подтвердить однозначно, есть доля правды: массаж кожи головы с использованием лукового сока и меда может улучшить кровообращение, что действительно может способствовать росту волос. Оба продукта обладают антибактериальными свойствами, которые помогают защитить кожу головы от инфекций, предотвращая ломкость волос.

