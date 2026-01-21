Корни карликовых подвоев яблони и земляники погибают при температуре почвы минус 8-10 градусов, в то время как корни дикой лесной яблони и сеянцев «антоновки обыкновенной» страдают при минус 14 градусах. Особенно уязвима корневая система в бесснежные зимние периоды.

При резких морозах кора и древесина в местах разветвления деревьев и у основания стволов получают значительные повреждения, так как физиологические процессы в этих тканях завершаются позже, чем в других частях растения, что затрудняет подготовку к зимнему покою.

Часто растения страдают от морозов в конце зимы и начале весны. В этот период наблюдаются резкие колебания температур: ночью до минус 10-15 градусов, а днем до плюс 5-10 градусов. Дневные положительные температуры способствуют началу вегетации, в результате чего ткани выходят из состояния покоя, теряют закалку и становятся менее устойчивыми к ночным морозам. В таких условиях кора стволов и цветковые почки, особенно у косточковых культур — слив, вишен и черешен — подвержены солнечным ожогам.

Поздние весенние заморозки могут нанести значительный ущерб урожаю, особенно в период массового цветения деревьев и кустарников. Наиболее чувствительными к низким температурам являются тычинки, пестики и семяпочки. При температуре минус 1-1,5 градуса рыльца и семяпочки слив и вишен погибают, а при минус 2 градусах — молодые завязи яблонь.