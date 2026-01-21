Baltijas balss logotype
Почему одни корнеплоды долго хранятся, а другие быстро гниют? 0 152

Дом и сад
Дата публикации: 21.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему одни корнеплоды долго хранятся, а другие быстро гниют?

Все корнеплоды, за исключением редиса, являются двулетними растениями, которые развили способность находиться в состоянии покоя при низких температурах.

 

Как и у капусты, корнеплоды имеют неглубокую корневую систему, и при благоприятных условиях их рост может возобновляться. Этот период называется вынужденным покоем, который необходим растениям для завершения ключевых процессов генеративного развития. Наличие такого периода позволяет корнеплодам сохраняться в течение длительного времени.

Существует прямая зависимость между временем вызревания к моменту уборки, темпом дифференциации почек во время хранения и долговечностью корнеплодов. У хорошо вызревших корнеплодов (посеянных на ранние сроки) процесс дифференциации почек затягивается, что способствует их хорошему хранению. В таких корнеплодах преобладают сложные сахара над простыми, а также наблюдается повышенное содержание сухих веществ и каротина по сравнению с менее вызревшими экземплярами.

Недостаточно вызревшие корнеплоды быстрее завершают процессы дифференциации почек, раньше расходуют питательные вещества на эти процессы, теряют устойчивость к болезням и подвержены значительным потерям массы при хранении.

