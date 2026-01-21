Для многих американцев индейка ассоциируется с Днем Благодарения, однако этот продукт пользуется популярностью на протяжении всего года и занимает четвертое место по распространенности мяса в США после курицы, говядины и свинины. Тем не менее, как в Северной Америке, так и в большинстве других стран, найти яйца этой птицы на полках магазинов оказывается затруднительно.

Индюшиные яйца не представлены в супермаркетах и даже в специализированных продовольственных магазинах. Однако это, по всей видимости, не связано с их съедобностью. Западные эксперты утверждают, что по вкусовым качествам они схожи с куриными яйцами, а некоторые даже считают их более вкусными. Тем не менее, производство и продажа яиц этой «американской» птицы считается экономически нецелесообразным.

Причины отсутствия индюшиных яиц в магазинах

Согласно мнению ряда специалистов из США, продажа индюшиных яиц невыгодна для большинства фермеров, которые уже занимаются выращиванием птицы на мясо.

Взрослые самки индеек откладывают максимум два яйца в неделю, в то время как куры и утки производят примерно по одному яйцу в день.

Поскольку индейки живут дольше кур, им требуется больше времени для достижения яйцекладочного возраста — около 7 месяцев вместо 5. Кроме того, этим крупным птицам необходимо больше пространства и корма для жизни на ферме по сравнению с их меньшими сородичами.

Также следует учитывать время и ресурсы, необходимые для производства: индюшиные яйца в конечном итоге могут стоить более 3 долларов за штуку, что почти вдвое превышает среднюю цену коробки с дюжиной куриных яиц в США.

Хотя «роскошные» продукты могут продаваться по цене выше 3 долларов, стоит ли того индюшиное яйцо? Люди, пробовавшие этот продукт, отмечают, что по вкусу оно напоминает гораздо более дешевое куриное яйцо.

Интересные факты об индюшиных яйцах

Главное отличие между яйцами индюшек и кур — это размер. Яйца индейки немного больше, а их оболочка более прочная и толстая мембрана.

Некоторые ценители утверждают, что индюшиные яйца обладают рядом преимуществ: якобы их желтки более насыщенные и сливочные, что делает их идеальными для соусов.

Если вы хотите попробовать индюшиные яйца, скорее всего, вам придется искать их на рынке, а не в обычном супермаркете.

«У индеек более длительный жизненный цикл, и им нужно около 7 месяцев, прежде чем они начнут нести яйца», — говорит Киммон Уильямс из Национальной федерации индеек.

В то же время цыплята достигают роста за примерно 5 месяцев: это может показаться незначительным, но учитывая, что содержание и кормление индеек обходится дороже, чем у кур, эти дополнительные месяцы значительно увеличивают затраты фермера. Именно из-за высокой стоимости производства и дефицита индюшиные яйца, как правило, стоят дороже и редко встречаются в привычных магазинах.