Время и внимание сегодня — это главный капитал, и люди строго его охраняют. Иногда мы нередко застреваем в разговорах, которые не приносят пользы, а только забирают энергию. Они вызывают чувство вины, долга или заставляют сомневаться в себе. Вам не хамят, вам тонко намекают, и здесь важно вовремя остановить такой разговор. Как понять, что диалог поскорее следует завершить, рассказала клинический психолог Анна Сухова.

Фразы, отменяющие ваш опыт: «Ты слишком остро реагируешь» или «Не принимай так близко к сердцу». Что скрывается за словами — ваши чувства не важны. Проблема не в действиях оппонента или внешних обстоятельствах, а в вашей чрезмерной чувствительности. Это прием, когда ваше право на реакцию ставят под сомнение. Вместо обсуждения сути вам предлагают изменить свое восприятие.

Не обсуждайте, правильно ли вы реагируете. Спокойно констатируйте: «Я оцениваю ситуацию именно так. Если ты не готов обсуждать суть, а хочешь говорить о моей реакции, то разговор бессмыслен». И прекратите диалог.

Фразы, создающие долг: «Я же для тебя старался» или «После всего, что я для тебя сделал...». Что же за этими фразами — теперь ты мне должен. Твои решения должны быть оплатой за мое прошлое, а не твоим свободным выбором. Так ваши отношения из равных превращаются в отношения должника и кредитора.

Четко разделите прошлое и настоящее. Ответьте: «Я ценю то, что было сделано тогда, но, к сожалению, это не аргумент в текущем вопросе. Давай обсуждать факты, а не долги». Если настаивают, заканчивайте обсуждение.

Фразы без выхода: «Делай как знаешь», сказанные с обидой или сарказмом. Что за этим стоит — твое решение мне не нравится, но я не скажу этого прямо. Я дам тебе ложную свободу, а потом буду страдать, доказывая свою правоту. Это пассивная агрессия. Цель здесь одна единственная — переложить на вас ответственность и за решение, и за последующие негативные эмоции.

Не берите на себя эту ответственность. Примите фразу буквально. Спокойно скажите: «Хорошо, спасибо. Я так и сделаю, исходя из своей логики». Это обезоруживает. Собеседник либо вынужден заговорить прямо, либо остается ни с чем.

Фразы, блокирующие анализ: «Да брось, все не так плохо» или «Не накручивай». Что скрывается за этими словами «Мне неудобно или лень вникать в твою проблему. Перестань испытывать дискомфорт, который требует от меня усилий».

Это четкий сигнал, что человек не ваш союзник в решении. Ответьте: «Мне важно это разобрать. Раз ты не видишь в этом необходимости, я разберусь сам или с другими». И переключитесь на того, кто готов к диалогу.

Фразы, унижающие вашу компетентность: «Ты ничего в этом не понимаешь», без дальнейших пояснений. Что это значит: «Я занимаю позицию эксперта, чтобы не тратить силы на аргументы. Твоя роль — только согласиться». Это не конструктивная критика, а способ закончить спор в свою пользу, просто поставив вас ниже.

Не доказывайте, что вы разбираетесь. Спросите: «Конкретно в чем моя ошибка? Объясни, чтобы я мог это учесть». Если последует четкий аргумент, можно говорить дальше. Если же прозвучит общая фраза или уход от ответа, разговор бесполезен. Вежливо завершите его: «Раз ты не можешь конкретизировать, продолжать не вижу смысла».

Как завершать такие разговоры? Для этого нужен четкий алгоритм. Распознать фразу — это полдела. Важно правильно выйти из диалога.