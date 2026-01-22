Baltijas balss logotype
Диетолог выделил специю, способствующую снижению холестерина

Дом и сад
Дата публикации: 22.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Диетолог выделил специю, способствующую снижению холестерина

Диетолог Джордан Хилл утверждает, что корица может помочь в снижении уровня сахара, что, в свою очередь, способствует понижению холестерина. Об этом сообщает издание Eating well.

 

Эта специя богата антиоксидантами и обладает противовоспалительными свойствами. Она особенно полезна для людей, склонных к диабету или уже страдающих от этого заболевания.

Корица отлично подходит для добавления в чай, кофе, йогурт, супы или тесто. Диетолог рекомендует использовать порошковую корицу, но не превышать дозу в одну чайную ложку в день.

Хилл также отметил, что уровень холестерина можно снизить с помощью кайенского перца, чеснока, имбиря и куркумы.

