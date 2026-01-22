Светлое освещение, казалось бы, должно положительно сказываться на качестве зрения. Однако ситуация меняется, когда речь заходит об искусственных источниках света.

Исследователи из Южной Кореи, работающие в Медицинском колледже при Национальном университете Чеджу, провели обширное исследование, посвященное влиянию ночного освещения в городах на здоровье глаз. В рамках эксперимента было привлечено 126 тысяч потенциальных участников в возрасте от 50 до 75 лет.

Ученые собрали и проанализировали данные о состоянии здоровья участников, особенно в отношении их зрения. Результаты показали, что у 4100 человек была диагностирована макулярная дегенерация — заболевание, поражающее нервную сетчатку глаза. Исследователи сопоставили места проживания этих людей с изображениями, полученными со спутников, что позволило оценить уровень ночного освещения в их регионах.

Выяснилось, что пожилые люди, проживающие в наиболее ярко освещенных ночных городах, в 2,17 раза чаще страдали от макулярной дегенерации по сравнению с теми, кто жил в населенных пунктах с минимальным уровнем искусственного освещения. В районах со средней ночной освещенностью риск увеличивался на 12 процентов.

Дополнительные факторы, такие как ожирение, курение и употребление алкоголя, лишь усугубляют негативное воздействие искусственного освещения в ночное время на развитие возрастной дегенерации желтого пятна, которая является основной причиной потери зрения у пожилых людей. О результатах исследования ученые сообщили в статье, опубликованной в журнале JAMA Network Open.