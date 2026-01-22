Одним из эффективных средств является отвар из каштанов. Этот отвар, используемый для протирания обмороженных участков кожи, показывает лучшие результаты по сравнению с традиционным гусиным жиром. Особенно он полезен при обморожении лица, так как помогает избавиться от пятен, в то время как гусиный жир может оставить желтоватый оттенок на коже.