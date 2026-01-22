Baltijas balss logotype
Народные средства для лечения обморожения

Дом и сад
Дата публикации: 22.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Народные средства для лечения обморожения

Одним из эффективных средств является отвар из каштанов. Этот отвар, используемый для протирания обмороженных участков кожи, показывает лучшие результаты по сравнению с традиционным гусиным жиром. Особенно он полезен при обморожении лица, так как помогает избавиться от пятен, в то время как гусиный жир может оставить желтоватый оттенок на коже.

 

Также отличным средством для борьбы с сильным обморожением является сырая морковь.

Применение довольно простое: морковь натирается на терке и накладывается на обмороженные участки тела, предварительно завернутые в полотняную тряпочку.

Тем не менее, обязательно стоит проконсультироваться с врачом!

