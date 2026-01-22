Baltijas balss logotype
Настало время. Эксперты объяснили, как правильно заваривать и использовать шиповник

Дата публикации: 22.01.2026
BB.LV
Доктор Александр Мясников и биолог Екатерина Баранова поделились нюансами применения знакомого шиповника.

 

Шиповник особенно ценится за высокое содержание витамина С, что делает его полезным средством в зимний период. Считается, что в одной горсти шиповника витамина С больше, чем в пяти килограммах мандаринов. «Люди часто ошибочно полагают, что это ягода. На самом деле это не ягода — это представитель семейства розоцветных, к которому относятся яблоки и клубника. Это многоорешек», — пояснила биолог. В нем содержится значительно больше витамина С по сравнению с другими растениями.

Шиповник можно не только заваривать, но и использовать в виде сиропа, варенья, а также настаивать на спирте. Для приготовления мармелада из шиповника его нужно разрезать, поместить в пакет и положить в холодильник. После размораживания косточки легко выпадут.

Косточки шиповника можно измельчить и применять в качестве скраба для кожи. Кроме того, их можно настоять на масле, что позволит получить отличное ранозаживляющее средство.

Распространенные заблуждения

Шиповник обычно ценят за витамин С, однако, как отметили эксперты, он не так безобиден, как может показаться. «Важно понимать, что витамин С может быть опасен для людей с определенными заболеваниями», — пояснила Баранова. Мясников добавил, что избыток витамина С может привести к образованию камней в почках. При этом его следует принимать только после еды.

«Следует помнить, что витамин С разрушается при высоких температурах, то есть в кипящей воде он не заварится. Людям с рисками нарушений работы желудочно-кишечного тракта или других органов рекомендуется смешивать его с другими компонентами — имбирем, мятой, тимьяном. Для вкуса можно добавить мед, но в горячей воде мед бесполезен, поэтому он используется только для улучшения вкуса», — подчеркнула биолог Баранова.

Важно также отметить, что заваривание шиповника — это длительный процесс. Необходимо измельчить несколько ложек плодов, вскипятить литр воды, дождаться, пока она остынет до 60 градусов, а затем залить шиповник и оставить настаиваться на несколько часов.

Какие части шиповника еще можно использовать?

В некоторых культурах применяют листья шиповника, которые обладают определенным ароматом и могут положительно влиять на нервную систему.

Существуют вытянутые виды шиповника, которые способствуют снижению уровня холестерина и улучшают состояние сосудов.

Также полезными являются корни шиповника — они содержат много фенольных соединений и вторичных метаболитов.

Масло, получаемое из шиповника, обладает заживляющими свойствами и может помочь от укусов комаров благодаря ярким эфирным маслам — их запах не нравится насекомым. А шиповник в виде сиропа отлично подходит для того, чтобы обеспечить детей необходимыми полезными веществами.

