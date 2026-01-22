Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Знаки зодиака и их предпочтения в отношениях 0 290

Дом и сад
Дата публикации: 22.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Знаки зодиака и их предпочтения в отношениях

Каждый человек сам решает, что делает его счастливым в любовных отношениях.

 

Перед тем как начать сближение с кем-либо, важно узнать знак зодиака предполагаемого партнера — это поможет понять, что можно предложить любимому человеку.

Итак, что именно ищет каждый знак зодиака в отношениях?

Овны стремятся к искренности: они хотят быть уверенными, что партнер никогда не обманет и всегда откровенно поделится своими чувствами.

Тельцы могут испытывать трудности в обсуждении своих переживаний и проблем, поэтому им нужен партнер, который поможет им открыться.

Близнецы легко привлекают внимание, но удержать их в отношениях сложно. Партнер должен обладать хорошим чувством юмора и постоянно удивлять их, чтобы не потерять.

Раки желают знать, что их чувства взаимны. Они готовы стараться ради любимого человека, но не потерпят притворства в любви.

Львы мечтают о партнере, который не будет их ревновать, ведь они не могут отказаться от внимания окружающих. Важно, что Лев по-прежнему любит свою вторую половинку больше всех.

Девы умеют контролировать свои эмоции и ожидают того же от партнера. Им нужен человек, который сможет находить баланс между разумом и чувствами.

Весы не выносят конфликтов, поэтому не смогут быть с человеком, который будет их критиковать или ругать. В отношениях они стремятся к гармонии.

Для Скорпионов главное — это доверие. Если они уверены в своем партнере, то откроются и покажут, каким заботливым и верным могут быть.

Козероги больше всего ценят свою работу и не хотят, чтобы кто-то отвлекал их от дел. Они будут счастливы рядом с понимающей и терпеливой второй половинкой.

В отношениях Водолеям важно предоставить больше свободы. Однако это не гарантирует, что они останутся с партнершей. Им нужен интеллектуальный собеседник, с которым можно обсудить все.

Рыбы — очень чувствительные люди. Они мечтают о нежном и понимающем партнере, который всегда интересуется их состоянием и не требует от них серьезности.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Настало время. Эксперты объяснили, как правильно заваривать и использовать шиповник
Изображение к статье: Диетолог выделил специю, способствующую снижению холестерина
Изображение к статье: Диалог не задался. Топ-5 фраз, после которых следует прекратить разговор
Изображение к статье: Народные средства для лечения обморожения

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Отсутствие мигрантов на границе связывают с погодой
ЧП и криминал
Изображение к статье: Восхитительная закуска для праздника: мясной рулет с сухофруктами (ВИДЕО)
Еда и рецепты
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Метод Гарвардской тарелки: как питаться сбалансированно без диет и запретов
Люблю!
Изображение к статье: Анастасия Юрьевна не даст себя в обиду. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Гранульный бум закончился? Отрасль предупреждает о риске нерентабельности
Бизнес
Изображение к статье: Отсутствие мигрантов на границе связывают с погодой
ЧП и криминал
Изображение к статье: Восхитительная закуска для праздника: мясной рулет с сухофруктами (ВИДЕО)
Еда и рецепты
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео