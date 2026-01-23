С каждым днем все больше людей выбирают здоровый образ жизни и отказываются от спиртного. Диетолог и специалист по правильному питанию Маева Замбон поделилась информацией о напитках, которые могут помочь заменить алкоголь и облегчить процесс отказа от него.

Маева Замбон утверждает, что существует пять напитков, которые могут помочь в отказе от алкоголя. Она подробно рассказывает о преимуществах и недостатках каждого из них.

Безалкогольное пиво

«Безалкогольное пиво — это аналог традиционного пива, обладающий схожим вкусом. Оно содержит витамины группы В и важные минералы, такие как железо, цинк, натрий и кальций. Напиток отлично утоляет жажду, однако стоит помнить, что в нем присутствует сахар и небольшой процент алкоголя, что может негативно сказаться на здоровье при частом употреблении», — отмечает Маева Замбон.

Безалкогольное имбирное пиво

Этот напиток напоминает обычное безалкогольное пиво, но обладает более выраженным пряным вкусом. Тем не менее, в имбирном пиве также содержится сахар. Маева Замбон подчеркивает, что его количество сопоставимо с тем, что содержится в газированной воде, сообщает издание Marmiton.

Мате, травяные настои и томатный сок

«Другие напитки, которые я рекомендую, не смогут по вкусу заменить алкоголь, но их употребление значительно улучшит общее состояние здоровья и уменьшит тягу к спиртным напиткам. Например, мате. Настой из этого популярного в Южной Америке растения считается столь же полезным, как и чай. Однако при его употреблении следует быть осторожным, так как в мате содержится достаточно много кофеина», — делится диетолог.

Маева Замбон добавляет, что чай и травяные настои можно пить как горячими, так и холодными, что поможет разнообразить рацион. Травяные напитки могут положительно сказаться на качестве сна, который часто ухудшается при употреблении алкоголя.

Кроме того, диетолог рекомендует томатный сок. Это один из самых несладких соков с уникальным вкусом, который помогает снизить тягу к алкоголю.