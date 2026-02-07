7 февраля в православных храмах почитают святого Григория Богослова, который занимает важное место в истории христианства. Его наследие включает почти 800 посланий и проповедей, адресованных верующим. В народном календаре этот день называется Григорьев день. В прошлом люди придавали особое значение словам, зная, что они обладают необычайной силой.

7 февраля в православных храмах проводятся молебны с упоминанием имени Григория Богослова. Этот великий церковный деятель, философ, поэт и прозаик, родился в семье святых, которые молили Господа о его появлении.

Родители, долгое время считавшиеся бездетными, дали обет Иисусу Христу, что если им будет дарован ребенок, он посвятит свою жизнь служению Богу. Так и произошло. Вся жизнь Григория Богослова была отдана религии и людям, которых он считал величайшим чудом на земле.

Народный календарь: Григорьев день

Наши предки знали, что Григорьев день — это праздник, который следует отмечать в кругу семьи. В этот день принято вспоминать о добрых делах, совершенных людьми, и благодарить тех, кто пришел на помощь, а также самим помогать другим.

Считалось, что слова, произнесенные в Григорьев день, обладают особой магической силой. Поэтому люди уделяли внимание каждому произнесенному слову.

У купцов существовала своя примета. В Григорьев день они обращались к знахаркам, чтобы «заговорить» сахар на удачу. Эти кусочки носили в карманах, веря, что они способствуют успешной торговле.

Григорьев день: народные приметы

Накануне отмечался Аксиньин день, также известный как Полузимница, который считался серединой зимы. Григорьев день же воспринимался как поворот к весне. «Аксинья Григория торопит, чтобы весну не упустил, солнышко на крыши посадил», — так говорили в народе.

Старшие поколения знали: первая половина Григорьева дня подскажет, чего ожидать от зимы в дальнейшем. Если 7 февраля (25 января по старому стилю) идет снег, то следующая зима наступит позже обычного.

С особой осторожностью прислушивались к синицам. Если птицы издавали громкие звуки, это означало, что морозы еще не отступили, и впереди ожидали новые испытания холодом.

Что нельзя делать в Григорьев день

Основные запреты Григорьева дня также связаны со словами. В этот день не следует обижать окружающих даже намеками. В Григорьев день запрещается:

Ссориться, скандалить, выяснять отношения — это приведет к душевным и телесным недугам.

Хвастаться добрыми поступками — к проблемам в семье.

Делиться планами, даже с близкими людьми. Они могут не сбыться.

Стричь ногти — это может укоротить жизнь.

Давать женщинам комплименты — они могут потерять свою привлекательность.

Наши предки были уверены, что мужчинам в Григорьев день нельзя возвращаться домой с пустыми руками. Необходимо принести хоть что-то, иначе можно надолго забыть о деньгах.