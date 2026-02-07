Нередко вижу, как мамы в мороз завязывают ребенку шарфом и рот, и нос. Это допустимо?

Нет, завязывать рот и нос ребенку шарфом категорически нельзя. Врач-педиатр Мария Ревнова объясняет: «Если ребенок активно двигается, ему необходимо дышать носом. Под шарфом образуется влажный воздух, который затем охлаждается, и малыш его вдыхает. Это значительно увеличивает риск простуды. Это правило касается и взрослых».

Следует отметить, что педиатры обычно не рекомендуют гулять с детьми до года при температуре ниже -10°C, а для детей от 1 до 3 лет — если температура опускается ниже -15°C. Длительность прогулки зимой зависит не только от температуры воздуха, но и от силы ветра. Чем сильнее ветер, тем короче должна быть прогулка. Сильный ветер вызывает слезотечение, обветривание лица и способствует более быстрому охлаждению ребенка.