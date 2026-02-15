Споры о том, что в хлебе больше — пользы или вреда — ведут врачи, диетологи и специалисты по здоровому питанию по всему миру. Врач-диетолог и аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева поделилась рекомендациями о том, сколько хлеба может употреблять здоровый человек и какой его вид предпочтительнее.

Марина Аплетаева утверждает, что для здорового человека, не имеющего противопоказаний к употреблению продуктов, оптимальная норма составляет два-три кусочка любого хлеба в день.

«Тем не менее, при наличии избыточного веса или сахарного диабета стоит исключить белый хлеб из очищенной муки. Он содержит много быстрых углеводов и, возможно, не самые полезные добавки. Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта не рекомендуется есть ржаной хлеб», — уточняет Марина Аплетаева.

Она добавляет, что среди хлебобулочных изделий лишь зерновой практически не имеет противопоказаний. Этот продукт можно включать в рацион даже для больных сахарным диабетом и ожирением. При этом допустимое суточное количество остается таким же, как и для здоровых людей — до трех ломтиков в день.

«Зерновой хлеб является наилучшим вариантом для рациона. Он содержит растворимые пищевые волокна, которые способствуют нормализации работы желудочно-кишечного тракта. Если выбирать качественный продукт, он может стать отличным помощником для здоровья», — поясняет Марина Аплетаева.

Врач напоминает, что злаковые культуры известны своим богатым витаминно-минеральным составом. В них содержатся полезные для организма витамины группы В, А и Е, а также важные природные соединения — калий, кальций, молибден, железо, холин, фосфор, йод и натрий. Благодаря такому составу и более медленному расщеплению углеводов, хлеб считается одним из лучших источников макроэлементов.