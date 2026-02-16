Baltijas balss logotype
Действительно ли табачный дым угрожает здоровью домашних животных? 0 107

Дом и сад
Дата публикации: 16.02.2026
BB.LV
Существуют утверждения, что табачный дым способен спровоцировать рак у собак…

 

Да, постоянное воздействие табачного дыма увеличивает риск развития рака мочевого пузыря у собак в шесть раз, сообщила ученый Жаклин БОЙД из Университета Ноттингем Трент (Великобритания).

По ее словам, породы с длинной мордой, такие как колли, находятся в группе повышенного риска по развитию рака носа из-за канцерогенов, содержащихся в сигаретах. У мопсов и других брахицефальных (плосконосых) пород собак также возможны онкологические заболевания легких по той же причине.

Жаклин Бойд советует курящим владельцам домашних животных, если не отказаться от курения, то хотя бы минимизировать вред, устраивая перекуры на свежем воздухе и регулярно проветривая помещение.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео