Туалетная бумага была изобретена китайцами, а затем усовершенствована англичанами и американцами.

Первые упоминания о применении бумаги в качестве туалетного аксессуара относятся к Китаю, где и была изобретена сама бумага.

В начале XIV века в современной провинции Чжэцзян производили 10 миллионов упаковок туалетной бумаги, каждая из которых содержала от 1000 до 10 000 листов. В хрониках китайской династии Мин (1368–1644) упоминается, что в 1393 году для нужд императорского двора было изготовлено 720 000 листов.

В Европе и Америке туалетная бумага появилась значительно позже. В 1857 году американец Джозеф Гейетти начал выпуск гигиенических салфеток, пропитанных соком алоэ, которые использовались, в частности, для лечения геморроя.

Первую туалетную бумагу в рулонах начали производить в Великобритании примерно в 1880 году. Однако изначально они не имели перфорации для удобного отрыва листов, поэтому держатель рулона был оснащен острым краем. Технологию производства перфорированной бумаги, которую можно было легко отрывать, запатентовал в 1871 году американец Сет Уолер, но свое производство он начал лишь в середине 1880-х годов.