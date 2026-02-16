16 февраля православные храмы отмечают память святых Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. Эти имена связаны с важными событиями, произошедшими на Сретение Господне. Праздник также известен как Хранитель младенцев, и в это время принято молиться о здоровье новорожденных и маленьких детей. В народном календаре этот день называется Починки.

16 февраля православные верующие вспоминают святых Симеона Богоприимца и Анну Пророчицу. Эти праведники связаны с событиями, произошедшими накануне, в день Сретения Господня. В этот день в храме, куда на 40-й день после Рождества Христова пришли Пресвятая Богородица и Иосиф Обручник, состоялась их встреча со священником Симеоном.

Согласно преданиям, когда Симеон, знавший несколько языков, переводил на греческий язык книгу пророка Исайи, он наткнулся на фразу: «Се Дева во чреве приимет и родит Сына». Подумав, что в тексте есть ошибка, он решил её исправить.

Однако ангел, явившийся в этот момент, остановил Симеона и объяснил, что в пророчестве нет никаких неточностей. Он также пообещал, что Симеон обязательно увидит Мессию.

Считается, что Симеон прожил более 300 лет и был священником Иерусалимского храма. В этом же храме находилась и Анна Пророчица, которая молилась и постилась круглые сутки.

Известно, что на момент встречи с Пресвятой Девой Марией, пришедшей с младенцем Иисусом, Анне было 84 года. Она, встретив Святое Семейство вместе с Симеоном, рассказала жителям города о появлении Спасителя.

Народный календарь: Семен и Анна, Хранитель младенцев

День памяти Симеона и Анны, посвященный этим двум иерусалимским святым, также называют «Хранителем младенцев». 16 февраля (3 февраля по старому стилю) наши предки приходили в церковь, чтобы попросить у святых Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы о здоровье новорожденных и малолетних детей.

В этот день люди обращались к праведникам с такими словами: «Анна, возьми в подмогу Симеона и отведи все недуги от моего малого. Пусть растет крепким, как дуб, а все болезни от него отпадут, как желудки. Пусть они улетят далеко и не уцепятся за его нутро. Мое слово — закон, кто против — пусть уходит прочь».

Почему праздник называется «Починками»

Третье название праздника — «Починки» — возникло из-за того, что в это время начинали подготовку к весенним полевым работам. Откладывать больше было нельзя, иначе можно было не успеть.

Обычно в день Починок проверяли лошадиную сбрую. Говорили: «Семен и Анна сбрую починяют»; «Дед встает чуть свет, чинит летнюю сбрую и борону столетнюю». Известная поговорка «Готовь сани летом, а телегу — зимой» также связана с Починками.

Починки: что нужно сделать

Починки — праздник трудолюбивых людей. Наши предки начинали этот день с рассветом. Никто не оставался в постели, у каждого, включая стариков и детей, были свои обязанности. Мужчины занимались тяжелой работой: чинили инвентарь, латали обувь, убирали хлев.

Женщины занимались домашними делами. Они тоже ремонтировали, но в основном одежду. Обычно наводили порядок, стирали и мыли. Конечно, готовили еду.

В день Починок принято было варить кисельную кашу. Ее готовили из смеси ячменной, пшенной и ржаной муки. Чтобы блюдо, известное как «саламат», не было пресным, добавляли ароматные травы, чеснок и топленое сало.

Наши предки верили, что в день Починок нечистая сила охотится за лошадьми. Чтобы защитить животных от беды, к ним привязывали хозяйские башмаки или кнут.

Домовой также мог обидеть лошадей. Чтобы успокоить его, в укромном месте оставляли угощение: кашу, молоко, кусочек пирога или хлеба.

Те, кто опасались, что не смогут справиться с проблемами самостоятельно, вызывали знахарок. Выпустив кровь из петухов, они брызгали её на веник и подметали углы двора. Считалось, что после этого нечистые силы обойдут дом стороной, а домовой успокоится надолго.

Починки: народные приметы

Наши предки верили, что Починки могут предсказать погоду весной и летом. Например, если в это время за окном шумели воробьи, это означало, что весна будет ранней. Если коты ленились и спали дольше обычного, это предвещало жаркое лето.

Если слышали шум леса — к затяжным морозам. Если ночью иней обволакивал деревья — к скорым холодам. Если кошки скребли пол — к метели.

Что нельзя делать в День Симеона и Анны

В старину знали: в день Симеона и Анны нельзя носить одежду черного цвета, иначе можно навлечь на себя беду. В это время также запрещалось:

Поднимать оброненные кем-то деньги — чужие финансовые проблемы станут вашими.

Просить в долг — к полному обнищанию.

Долго спать — к потере удачи и везения.

В день Симеона и Анны нельзя ссориться, особенно влюбленным парам. Это может привести к расставанию.