Согласно медицинской статистике, в весенний и осенний периоды наблюдается увеличение числа пациентов, обращающихся в психиатрические диспансеры и госпитализирующихся в тяжелом состоянии. Это особенно касается людей с маниакально-депрессивным психозом, шизофренией и различными расстройствами, проявляющимися в виде депрессии.

Причины этого явления до конца не ясны. Существует предположение, что обострения могут быть связаны с изменчивостью погоды или с более резким изменением продолжительности светового дня.