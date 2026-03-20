Международный день этикета: как различаются правила вежливости в разных странах 0 176

Дата публикации: 20.03.2026
Этикет и социальные нормы могут значительно варьироваться в разных уголках мира. Всемирный день этикета, который отмечается 21 марта, предоставляет уникальную возможность узнать, как поведение, считающееся нормой в одной стране, может восприниматься как грубое в другой.

 

Знание этикетных норм и соблюдение хороших манер за столом не только свидетельствуют о культурном уровне человека, но и помогают избежать неловких и конфликтных ситуаций. Это особенно важно при поездках в страны с уникальными традициями, где нормы поведения могут отличаться. В частности, такие различия часто касаются вопросов питания.

В некоторых странах Ближнего Востока и Азии важно тщательно обдумать, прежде чем приступить к трапезе. В исламе левая рука считается «нечистой», поэтому во время еды строго запрещено касаться пищи и посуды левой рукой. Все действия, связанные с приемом пищи, включая передачу тарелок, специй и соли, должны выполняться исключительно правой рукой.

Некоторые традиции, даже в соседних странах, могут быть совершенно противоположными. Например, в Индии и Японии принято оставлять тарелку пустой к концу трапезы, что считается знаком уважения и комплиментом повару. Недоеденная еда может быть воспринята как оскорбление для шеф-поваров этих стран. В то же время, в Китае такое поведение будет означать, что гость не наелся, что расстроит опытных поваров и радушных хозяев, которые обязательно предложат добавку, чтобы гость остался сытым.

При дегустации блюд в Южной Корее стоит учитывать некоторые особенности местного этикета. Все действия корейцев, как правило, происходят в определенной последовательности. Традиционно трапеза не начинается, пока за стол не сядет старший по возрасту. Также подавать тарелки и наливать напитки следует обеими руками, если речь идет о старшем. Начать есть можно только после того, как начнет есть старший. Согласно этикету Южной Кореи, темп еды должен совпадать с темпом остальных. Нарушение этих правил может вызвать осуждение, даже если человек приехал из другой страны.

В Египте и Португалии считается плохим тоном добавлять соль или перец в блюда. Такой жест со стороны гостя может сигнализировать шеф-повару о том, что еда была недостаточно хорошо приправлена.

В Чили среди нарушений этикета считается есть руками. Даже с бутербродом, картофелем фри или пиццей обязательно требуется использование ножа и вилки.

