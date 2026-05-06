Как снизить цены? Минэкономики вышло с новым планом

Наша Латвия
Дата публикации: 06.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как снизить цены? Минэкономики вышло с новым планом
ФОТО: LETA

Цель плана - сокращение бюрократии и пересмотр требований в сфере торговли, и он предусматривает четыре основных направления действий.

Минэкономики в сегодняшнем заявлении для СМИ разъяснила суть еще одного плана ведомства, который, по замыслу его авторов, должен способствовать снижению цен.

"Реагируя на долгое время наблюдавшуюся ситуацию в розничной торговле продовольственными продуктами – устойчиво высокие цены на продукты питания, Министерство экономики (Минэкономики) разработало план действий для торговой отрасли.

Минэкономики для снижения роста цен принимает различные меры, например, 27 мая 2025 года был заключен меморандум о сотрудничестве по торговле продовольственными продуктами, который включает в себя и инициативу низкоценовой корзины. Министерство подготовило оценку отрасли розничной торговли продовольственными продуктами, заслушав также представителей отрасли и проанализировав полученные мнения и жалобы. На основании оценки были определены направления действий по решению обозначенных отраслью проблемных вопросов, связанных с административными и бюрократическими препятствиями.

Цель плана - сокращение бюрократии и пересмотр требований в сфере торговли, и он предусматривает четыре основных направления действий - оценку нормативного регулирования, реформу регулирования размещения рекламы в публичных местах, реформу регулирования уличной торговли и поддержку мелких торговцев в регионах.

При проведении пересмотра требований нормативного регулирования основное внимание будет уделено снижению административных издержек и бюрократических барьеров для предпринимателей. Например, план предусматривает в сотрудничестве с отраслью пересмотр требований к использованию кассовых аппаратов и увеличение порога обязательной ревизии (проверки) годовых отчетов, распространив это требование только на крупные и средние предприятия.

Что касается регулирования размещения рекламы в публичных местах, то представители отрасли отметили, что процесс согласования тяжелый и долгий, поэтому необходимо его пересмотреть, снизив бюрократическую нагрузку и издержки как для предпринимателей, так и для самоуправлений.

В свою очередь, регулирование уличной торговли необходимо пересмотреть, поскольку с развитием новых форм коммерческой деятельности и инноваций существенно изменилась предпринимательская практика, действующее регулирование устарело, и его необходимо обновить в соответствии с требованиями современной предпринимательской среды, интересов потребителей и развития городской среды.

Будет дана оценка и введению новых политических инициатив с целью оказания поддержки мелким торговцам в регионах. Более половины розничных торговцев продуктами питания, юридические адреса которых расположены за пределами городов (сельских территорий) и которые соответствуют определению микропредприятия, работают с убытками. По этой причине необходимо искать возможности поддержки, чтобы такие магазины могли продолжать работу, обеспечивая жителей продовольствием.

Вопреки прозвучавшей в публичном пространстве информации Минэкономики не призвало отказаться от указаний страны-производителя. Минэкономики также не предложило торговать продовольственными товарами с истекшим сроком годности. План действий для торговой отрасли предусматривает задачу разработать правовое регулирование, разрешающее торговлю продовольственными продуктами, маркированными указанием «Рекомендуется до …» по истечении срока, если такие продукты безопасны для употребления в продовольствии. Указание «Рекомендуется до …» относится к качеству товара и в ряде европейских стран разрешается торговать такими товарами."

План действий сейчас находится в процессе согласования, дальнейшие дискуссии об этом намечены на собрании госсекретарей 7 мая.

#цены #торговля #розничная торговля #экономика #бюрократия
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
