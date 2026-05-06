Существует мнение, что умеренное потребление красного вина может оказывать защитное воздействие благодаря наличию витаминов, микроэлементов и ресвератрола — молекулы, вырабатываемой растениями в ответ на инфекции. Но действительно ли вино может защитить от онкологических заболеваний?

Мнение по этому вопросу высказывает врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев.

Основным компонентом всех алкогольных напитков является этанол, который признан канцерогеном. Это означает, что риск развития рака существует при употреблении любых спиртных напитков, независимо от их типа, качества или стоимости.

Кроме того, алкоголь негативно сказывается на общем состоянии организма и функционировании жизненно важных органов, что может привести к полиорганной недостаточности. Токсическое воздействие этанола затрагивает печень, почки, повреждает слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, вызывает обезвоживание, нарушает электролитный баланс, ухудшает усвоение питательных веществ и витаминов, замедляет процессы регенерации и восстановления.

Существует прямая связь между потреблением алкоголя и развитием ряда видов рака: желудочно-кишечного тракта, печени, кишечника, пищевода, ротовой полости, гортани, а у женщин — рака молочной железы.

Недавние исследования показывают, что женщины, употребляющие всего два небольших бокала вина в день, увеличивают риск возникновения и быстрого прогрессирования рака молочной железы. Этанол влияет на гормональный статус, повышая уровень эстрогенов, которые, в свою очередь, способствуют делению раковых клеток.

Существует мнение, что красное вино, действуя как антиоксидант, может несколько снизить риск развития рака простаты у мужчин. Однако полагаться на это не стоит, особенно учитывая, что снижение иммунитета может ускорить развитие даже незначительного опухолевого процесса.

Если заболевание уже диагностировано

Алкоголь усугубляет течение любого онкологического заболевания, снижая иммунитет, необходимый для борьбы с болезнью. Если пациент проходит химиотерапию, алкоголь может взаимодействовать с противоопухолевыми препаратами, снижая их эффективность и усиливая побочные эффекты.

Не стоит забывать и о психических последствиях алкоголизации, которые также могут негативно сказаться на течении онкозаболевания. На начальном этапе алкоголь может показаться своеобразным «костылём» для психики, обеспечивая кратковременное расслабление. Однако в долгосрочной перспективе спиртные напитки не только не помогают справиться с «плохими мыслями», но и могут провоцировать серьезные психические расстройства: нарушается восприятие и концентрация, происходят резкие перепады настроения, ухудшается качество сна, мышление становится нелогичным, возникают тревога, навязчивые мысли и депрессия. Всё это не способствует выздоровлению, психосоматически снижая иммунитет и усиливая пролиферацию раковых клеток.

Таким образом, алкогольные напитки строго противопоказаны во время противоопухолевого лечения. Я считаю, что настало время открыто заявить, что безопасного уровня потребления алкоголя для здоровья не существует.