Борода присутствует не только у козлов, но и у коз. Однако у самцов она, как правило, значительно длиннее. Это, вероятно, служит признаком, который сигнализирует другим особям о половой принадлежности, возрасте и физиологическом состоянии животного. Такие сигналы играют важную роль в межособных отношениях.

Косвенным подтверждением данной теории является привычка козлов натирать свою бороду секретом подхвостовых желез, которых нет у самок, содержащим половые феромоны.